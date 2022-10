Jelita Ramlan Tak Izinkan Olla Ramlan Buru-buru Menikah, Ingatkan untuk Membahagiakan Diri Sendiri

TRIBUNNEWS.COM - Adik Olla Ramlan, Jelita Ramlan tak beri izin sang kakak menikah lagi dalam waktu dekat.

Pasangan Olla Ramlan dan Aufar Hutapea baru saja resmi bercerai pada 6 Juni silam.

Jelita Ramlan menjadi sosok terdepan disaat Olla Ramlan merasa terpuruk karena perceraiannya.

Mengetahui kondisi sang kakak yang demikian, hal itu membuat Jelita Ramlan tegas melarang keras Olla Ramlan menikah lagi.

Jelita Ramlan ingin Olla Ramlan bahagiakan dirinya sendiri dulu.

"Enggak (boleh nikah dulu), enggak, tidak ada. Be happy for your self," tegas Jelita Ramlan.

"Dia harus happy dulu, kalau dia happy orang di sekelilingnya pasti enak, nanti dapatnya yang bagus, dapatnya yang oke," sambung Jelita Ramlan.

Adik Olla Ramlan itu, ingin sang kakak memnghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dengan sang anak.

Jelita Ramlan selalu menemani Olla Ramlan dalam kondisi apapun, apa lagi saat proses perceraian.

Hal itu membuat Olla Ramlan bersyukur punya adik seperti Jelita Ramlan.

"Aku yang ngadepin (kalau Olla lagi nangis)," kata Jelita Ramlan, dikutip pada kanal YouTube Trnas7 Official, Kamis (27/10/2022).

"Ada lah momen disaat dia (Olla Ramlan) lagi breakdown, siapa sih yang gak sedih namanya juga cerai. Alhamdulillah aku selalu nemenin," sambung Jelita Ramlan.

"Jelita itu selalu nemenin aku saat aku sedih ataupun senang, selalu bikin happy aku. Aku beruntung punya adik kayak gini" saut Olla sambil memeluk Jelita.

Jelita Ramlan menjaga Olla Ramlan dari orang-orang suka memanfaatkan kebaikannya. (Tangkap layar kanal Youtube Trans7 Official)

Satu hal yang membuat Jelita Ramlan selalu ingin menemani Olla Ramlan.