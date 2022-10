Lirik dan Terjemahan Lagu Line Without A Hook - Ricky Montgomery, Viral di TikTok

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Line Without A Hook yang dinyanyikan oleh Ricky Montgomery.

Lagu Line Without A Hook dirilis pada 2016 dan video klipnya tayang di YouTube Ricky Montgomery pada 11 Februari 2021.

Belakangan ini, lagu Line Without A Hook sering muncul di FYP TikTok.

Lantaran sejumlah warganet menggunakan lagu Line Without A Hook menjadi backsound konten di TikTok.

Inilah lirik dan terjemahan lagu Line Without A Hook yang dipopulerkan oleh Ricky Montgomery:

I don’t really give a damn about the way you touch Me when we’re alone

Aku tidak peduli dengan caramu menyentuhku saat Kita sedang berduaan

You can hold my hand if no one’s home

Kau boleh menggenggam tanganku jika tidak ada siapa-siapa di rumah

Do you like it when I’m away?

Apa kau suka saat aku pergi?

If I went and hurt my body

Jika aku pergi dan melukai tubuhku

Baby, would you love me the same?

Sayang, akankah cintamu tetap sama?

I can feel all my bones coming back and I’m craving motion

Bisa aku rasakan ragaku kembali dan aku menginginkan perubahan

Mama never really learned how to live by herself

Mama tidak pernah belajar bagaimana rasanya hidup sendiri

It’s a curse

Itu adalah kutukan

And it’s growing

Dan itu terus tumbuh