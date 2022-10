Lirik dan Terjemahan Lagu The Astronaut dari Jin BTS, Hasil Kolaborasi dengan Coldplay

Lirik The Astronaut ditulis oleh Jin bersama personel Coldplay. The Astronaut menceritakan tentang rasa cinta seseorang terhadap pasangannya.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu The Astronaut dari Jin BTS dalam artikel ini.

Kim Seok Jin alias Jin BTS baru saja merilis single solo terbarunya yang berjudul The Astronaut Jumat (28/10/2022).

Bersamaan dengan perilisan lagu, Jin BTS juga mengunggah video klip The Astronaut melalui kanal YouTube HYBE LABELS.

Baru 2 jam diunggah, video klip The Astronaut telah ditonton lebih dari 2,8 juta kali.

Lirik The Astronaut ditulis oleh Jin bersama personel Coldplay.

The Astronaut menceritakan tentang rasa cinta seseorang terhadap pasangannya.

Saat bersama pasangannya yang dicinta, ia merasa jadi seorang astronot karena hanyut dalam semesta.

Bak sebuah asteroid yang hanyut tanpa tujuan.

Namun apapun yang terjadi, bersama dengan orang yang dicinta seakan sedang berada di surga.

Lagu ini dirilis Jin BTS sebelum dirinya berangkat menjalani wajib militer sebagai persembahan untuk ARMY.

Lirik dan Terjemahan Lagu The Astronaut - Jin BTS

You and me

Kamu dan aku

Kkeunnaji aneul history

Sejarah yang tak berkesudahan

Oh, naui ujuga dwae jun

Oh, kamu menjadi alam semestaku

Uriui iyagi

Cerita kita

Mokjeokji eopsi heulleoganeun jeo sohaengseongcheoreom

Seperti asteroid yang hanyut tanpa tujuan

Nado geujeo tteonaeryeogago isseosseo

Aku juga baru saja hanyut

Eodum soge chajeun naui modeun dream

Setiap mimpi yang kutemukan dalam kegelapan

Saeropge sijakdoel story

Memulai lagi cerita ini

When I'm with you

Ketika aku bersamamu

There is no one else

Tidak ada orang lain

I get heaven to myself

Aku punya surga untuk diriku sendiri

When I'm with you

Ketika aku bersamamu

There is no one else

Tidak ada orang lain

I feel this way I've never felt

Aku merasakan apa yang belum pernah kurasakan

You and me

Kamu dan aku

Kkaejiji anneun byeolcheoreom

Seperti bintang yang tidak pecah

Neoui kkumi doeeo

Menjadi impianmu

Ujureul yeohaenghaneun

Untuk melakukan perjalanan di seluruh alam semesta

Eoduun gireul bichwojuneun jeo eunhasucheoreom

Sama seperti Bima Sakti bersinar di jalan yang paling gelap

Neoneun nareul hyanghae binnago isseosseo

Kamu bersinar ke arahku

Eodum soge chajeun dan hanaui bit

Satu-satunya cahaya yang ditemukan dalam kegelapan

Neoege hyanghaneun naui gil

Di jalanku menujumu

When I'm with you

Ketika aku bersamamu

There is no one else

Tidak ada orang lain

I get heaven to myself

Aku punya surga untuk diriku sendiri

When I'm with you

Ketika aku bersamamu

There is no one else

Tidak ada orang lain

I feel this way I've never felt

Aku merasakan apa yang belum pernah kurasakan

I feel this way I never felt

Aku merasakan apa yang belum pernah kurasakan

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

When I'm with you

Ketika aku bersamamu

There is no one else

Tidak ada orang lain

I get heaven to myself

Aku punya surga untuk diriku sendiri

When I'm with you

Ketika aku bersamamu

There is no one else

Tidak ada orang lain

A life, a sparkle in your eyes

Sebuah kehidupan, kilau di matamu

Heaven comin' through

Surga akan datang

And I love you

Dan aku mencintaimu

And I love you

Dan aku mencintaimu

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

