Mirabeth Sonia akan Meriahkan Kegiatan Stunting Heroes Awarding 2022, Jebolan Indonesia Idol X 2020

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Mirabeth Sonia akan memeriahkan acara Stunting Heroes Awarding 2022 pada hari ini, Senin (31/10/2022).

Acara Stunting Heroes Awarding 2022 digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten bersama media TribunBanten.com.

Tujuan diadakannya acara tersebut adalah untuk memberikan penghargaan kepada para pejuang percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten.

Stunting Heroes Awarding 2022 akan digelar di Hotel Horison Ultima Ratu Serang bertajuk 'Cegah Stunting Cerdas Parenting'.

Untuk menyemangati para pejuang Stunting atau Stunting Heroes, ada beberapa lagu yang akan dinyanyikan Mirabeth Sonia.

Lagu tersebut antara lain berjudul Heru, Manusia Kuat, Bunda dan Unstoppable.

Mirabeth Sonia atau Mirabeth Idol adalah penyanyi jebolan Indonesia Idol 2020 season 10.

Wanita kelahiran 1995 yang kerap disapa Abe itu berhasil lolos audisi dan bahkan berhasil sampai pada babak 6 besar.

Meski langkahnya terhenti di babak 6 besar, namanya sudah dikenal banyak orang, terutama dalam industri musik Indonesia.

Penyanyi Mirabeth Sonia akan memeriahkan acara Stunting Heroes Awarding 2022 pada hari ini, Senin (31/10/2022). (Tangkapan Layar Instagram Mirabeth Soni) ()

Setelah keluar dari Indonesian Idol, ia masih sering bolak-balik menjadi bintang tamu dalam berbagai program televisi.

Mirabeth Sonia juga kerap aktif meng-cover lagu di YouTube, seperti lagu Kasih Putih milik Grenn Fredly dan My Heart Will Go On milik Celine Dion.

Kemudian pada 2021 ia merilis single pertamanya yang berjudul "Unspoken".

Selain itu, Stunting Heroes Awarding 2022 juga menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal Purn Moeldoko, PJ Gubernur Banten Al Muktabar, dan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Termasuk juga CEO Tribun Network Dahlan Dahi akan memberikan speech terkait Stunting dan peran media dalam memberantas serta mencegah stunting.