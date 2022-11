Bahagia saat Bersama Dewi Perssik, Rian Ibram Akui Kagum: Setelah Briefing Syuting, Dia Suka Ngaji

TRIBUNNEWS.COM - Rian Ibram mengaku bahagia saat bersama Dewi Perssik.

Diketahui, Rian Ibram dikabarkan tengah menjalin kedekatan dengan Dewi Perssik.

Dikutip dari YouTube TRANS TV Official Selasa (1/11/2022), Rian Ibram memberikan penjelasan.

"Rian Ibram, bener nggak kamu postingannya mesra sama Dewi Perssik, kamu pansos sama Dewi Perssik?" tanya Feni Rose sebagai host.

"Enggak, aku nggak ada kata pansos sih sementara ini, sementara ini ya," terang Rian Ibram kemudian tertawa.

Baca juga: Dewi Perssik Dihujat Fans Leslar, Rian Ibram Beri Pesan untuk Teman Dekatnya: Jangan Marah-marah

Tak dipungkiri bahwa banyak pengikut Rian Ibram dan Dewi Perssik yang mendukung kedekatan mereka.

Di sisi lain, Rian Ibram mengaku bahagia saat bersama dengan Dewi Perssik.

"Kalau aku lihat sih banyak followers kita yang suka."

"Kemudian pada akhirnya mendoakan and I'm happy to be with her anyway," jelasnya.

Rian Ibram pun tak menyangka kedekatannya dengan Dewi Perssik akan sejauh ini.

"Kamu bisa akrab sama dia itu biasanya ngobrolin apa sih?" tanya Feni Rose.

"Banyak hal sih Kak Rose sebenernya, aku juga tidak pernah menyangka bahwa akan ternyata sejauh ini ya," beber Rian.

Rian mengaku bahwa banyak masyarakat yang tak mengetahui sisi lain Dewi yang selama ini terkenal dengan sosok pemarah.

Ia menilai bahwa Dewi memang tipikal yang mudah terpancing emosinya.