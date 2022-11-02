Jadwal Acara TV
Jadwal Acara TV Kamis, 3 November 2022: Indonesia Dangdut Awards 2022 di Indosiar
Jadwal acara TV Kamis (3/11/2022), di SCTV, Indosiar, Kompas TV, Trans TV, dan Trans 7. Saksikan Indonesia Dangdut Awards 2022 di Indosiar.
Penulis: Izmi Ulirrosifa
Editor: Salma Fenty
TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Kamis (3/11/2022) di SCTV, Indosiar, Kompas TV, Trans TV, dan Trans 7.
Beragam acara TV menarik siap menemani Anda.
Dapat Anda saksikan Soccer Center hingga FTV Prime Time di SCTV.
Kemudian, di Indosiar ada High Risk hingga Indonesia Dangdut Awards 2022.
Program acara Kompas Sport Malam hingga Kilas Kompas di Kompas TV.
Selanjutnya bisa menonton Dini Hari hingga Bioskop Trans TV di Trans TV.
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Terakhir, Anda bisa melihat acara TV di Trans 7 ada Sport 7 hingga Redaksi Malam.
Berikut jadwal acara TV Kamis, 3 November 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:
SCTV
00:15 Soccer Center
00:45 UEFA Champions League Live
03:00 UEFA Champions League Live
05:00 Liputan 6 Pagi Live
06:00 Halo Selebriti