Jadwal Acara TV

Jadwal Acara TV Kamis, 3 November 2022: Indonesia Dangdut Awards 2022 di Indosiar

Jadwal acara TV Kamis (3/11/2022), di SCTV, Indosiar, Kompas TV, Trans TV, dan Trans 7. Saksikan Indonesia Dangdut Awards 2022 di Indosiar.

Penulis: Izmi Ulirrosifa
Editor: Salma Fenty
zoom-inlihat foto Jadwal Acara TV Kamis, 3 November 2022: Indonesia Dangdut Awards 2022 di Indosiar
freepik.com
Jangan lewatkan Soccer Center di SCTV, Indonesia Dangdut Awards 2022 di Indosiar. 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Kamis (3/11/2022) di SCTV, Indosiar, Kompas TV, Trans TV, dan Trans 7.

Beragam acara TV menarik siap menemani Anda.

Dapat Anda saksikan Soccer Center hingga FTV Prime Time di SCTV.

Kemudian, di Indosiar ada High Risk hingga Indonesia Dangdut Awards 2022.

Program acara Kompas Sport Malam hingga Kilas Kompas di Kompas TV.

Selanjutnya bisa menonton Dini Hari hingga Bioskop Trans TV di Trans TV.

ILUSTRASI
Saksikan Soccer Center mulai pukul 00:15 WIB di SCTV.  (NET)

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Terakhir, Anda bisa melihat acara TV di Trans 7 ada Sport 7 hingga Redaksi Malam.

Berikut jadwal acara TV Kamis, 3 November 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

SCTV

00:15 Soccer Center

00:45 UEFA Champions League Live

03:00 UEFA Champions League Live

05:00 Liputan 6 Pagi Live

06:00 Halo Selebriti

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Sumber: TribunSolo.com
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