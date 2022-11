Rapper Takeoff Tewas Tertembak, Para Musisi dan Penggemar Ucapkan Belasungkawa

TRIBUNNEWS.COM - Para musisi dan penggemar mengucapkan belasungkawa atas kematian rapper Takeoff dari grup Migos, yang meninggal dunia di usia 28 tahun.

Rapper dengan nama asli Kirshnik Khari Ball itu tewas tertembak di Houston, Selasa (1/11/2022).

Ja Rule, Kid Cudi, Khalid dan Dave menulis penghormatan di media sosial, sementara Rick Ross menyebutnya "legenda muda."

Dilansir BBC.com, Migos adalah salah satu grup rapper paling berpengaruh dari generasi mereka, mempelopori gaya rap dalam triplet staccato berombak yang dikenal sebagai "aliran Migos".

Band yang bubar awal tahun ini, mencetak beberapa hits internasional termasuk Bad and Boujee, Versace dan Walk It Talk It.

Penembakan terharap Takeoff terjadi sekitar pukul 02:30 waktu setempat di balkon di luar 810 Biliar dan Bowling Alley, di mana Takeoff dilaporkan bermain dengan paman dan rekan satu bandnya, Quavo.

Polisi mengatakan 40 hingga 50 tamu menghadiri pesta pribadi itu ketika seseorang melepaskan tembakan.

Ketika polisi tiba, mereka menemukan kerumunan besar dan seorang pria dengan luka tembak di kepala atau leher.

Dia dinyatakan meninggal di tempat kejadian.

Polisi mengatakan dua orang lainnya terluka dan dibawa ke rumah sakit dengan kendaraan pribadi.

Pengacara Takeoff, Drew Findling, mengatakan kepada New York Times bahwa kematian rapper itu adalah kehilangan yang menghancurkan, terutama bagi Atlanta, kota kelahirannya.

"Ada rasa damai tentang auranya. Dunia mulai belajar tentang Takeoff. Ini adalah waktunya untuk bersinar, kata Findling.

Rapper Takeoff Migos (IG @yrntakeoff)

Ucapan dukacita membanjiri media sosial.

"Selamanya menjadi legenda, saya tidak percaya ini," tulis Lil Pump di Instagram.