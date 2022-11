Chord Gitar dan Lirik Lagu Beautiful Day - Coldiac: It’s Such A Beautiful Day Why Are You So Blue

Tangkapan Layar Video Clip Beautiful Day - Coldiac. - Chord dan lirik lagu Beautiful Day - Coldiac. Petikan lirik dalam lagunya yakni "It’s such a beautiful day why are you so blue."

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Beautiful Day yang dinyanyikan oleh Coldiac.

Diketahui dari kanal YouTube COLDIAC, lagu Beautiful Day telah dirilis pada 1 Oktober 2021.

Namun, akhir-akhir ini lagu Beautiful Day menjadi populer karena sering digunakan untuk backsound membuat cerita (story) Instagram.

Petikan lirik lagu Beautiful day yang sering digunakan dalam cerita Instagram yakni "It’s such a beautiful day why are you so blue."

Selengkapnya, inilah chord gitar dan lirik lagu Beautiful Day - Coldiac.

Baca juga: 5 Lagu Coldiac yang Paling Banyak Didengarkan di Spotify, Sampaikan hingga VOW

Chord dan Lirik Lagu Beautiful Day - Coldiac

[Intro]

Gb Db Ab Db

[verse 1]

Bbm Ab

It’s such a beautiful day, why are you so blue?

Db Db

Hey it’s been too long that you shut your heart out

Fm Bbm Ebm Gb

Well i know it’s true, sometimes love can hurt

Ab E Eb Ab

So give it some time, one day you’ll be fine

Db Ab

It’s such a beautiful day, why you’re still frownin’?