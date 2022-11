Daftar Pemain Film Avatar 2: The Way of Water, Diperankan Oleh Zoe Saldana hingga Sam Worthington

Poster Film Avatar 2 - Simak daftar pemain film Avatar 2: The Way of Water, diperankan oleh Zoe Saldana, Sam Worthington, hingga berbagai pemeran lainnya.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar pemain film Avatar 2: The Way of Water, lengkap dengan trailer dan sinopsis singkatnya.

Film Avatar kembali hadir dengan sekuel lanjutan, yaitu Avatar: The Way of Water.

Avatar 2 segera tayang di bioskop pada 16 Desember 2022, mendatang.

Film Avatar 2 ini digarap oleh sutradara James Cameron.

Mengutip dari Imdb.com, Avatar: The Way of Water bercerita tentang kisah kehidupan Jake Sully bersama keluarga barunya yang tinggal di planet Pandora.

Film Avatar: The Way of Water diperankan oleh Zoe Saldana, Sam Worthington, Jamie Flatters, Michelle Yeoh dan beberapa pemeran lainnya.

Daftar Pemain Film Avatar 2: The Way of Water

- Zoe Saldana sebagai Neytiri

- Jamie Flatters sebagai Netayam

- Michelle Yeoh sebagai Dr Karina Mogue

- Sigourney Weaver sebagai Kiri

- Kate Winslet sebagai Ronal

- Bailey Bass sebagai Tsireya

- Sam Worthington sebagai Jake Sully