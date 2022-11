Sinopsis Film Avatar 2: The Way of Water, Tayang 16 Desember 2022, Berdurasi Lebih dari 3 Jam

Poster Film Avatar 2: The Way of Water - Berikut sinopsis film Avatar: The Way of Water yang akan tayang pada 16 Desember 2022 di bioskop.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis film Avatar 2: The Way of Water.

Diketahui, trailer film Avatar: The Way of Water telah dirilis pada Rabu (2/11/2022), kemarin.

Sementara film Avatar: The Way of Water akan ditayangkan pada 16 Desember 2022.

Film Avatar: The Way of Water disutradarai oleh James Cameron.

Sederet artis yang membintangi film Avatar: The Way of Water di antaranya, Zoe Saldana, Jamie Flatters hingga Sam Worthington.

The Hollywood Reporter melaporkan bahwa film Avatar: The Way of Water akan berdurasi sekitar 3 jam dan 10 menit, dikutip dari people.com.

Baca juga: Trailer Avatar 2 Rilis, Film Berdurasi 3 Jam 12 Menit, Ceritakan Pertempuran Bawah Laut Pandora

Nantinya film Avatar: The Way of Water akan berjalan sekitar 29 menit lebih lama dari film Avatar 2009.

Sehingga film Avatar: The Way of Water akan menjadi salah satu pertunjukan teater terlama Cameron, dikutip dari collider.com.

Sinopsis Film Avatar: The Way of Water

Jake Sully dengan pasangannya Neytiri tinggal bersama anak-anak mereka.

Mereka berjanji akan melakukan segala hal dan rintangan untuk tetap bersama.

Namun, mereka harus meninggalkan rumah mereka dan menjelajahi wilayah Pandora, dikutip dari whattowhatch.

Kemudian datanglah sebuah ancaman.

Mereka harus memerangi kembalinya RDA dan menghadapi klan Metkayina.