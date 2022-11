Lirik dan Terjemahan Lagu Wait A Minute - Pamungkas: Promise I'll Be There

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Wait A Minute - Pamungkas.

Dirilis pada 2 Agustus 2018, lagu Wait A Minute ini diciptakan dan di populerkan oleh Pamungkas.

Masuk dalam album bertajuk 'Walk The Talk', lagu ini menjadi track ke-7 yang sebelumnya terdapat lagu One Only dan Sorry.

Lagu Wait A Minute ini menceritakan tentang dirinya yang sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan sang kekasih.

Ia pun sangat merindukan dan ingin bertemu dengan kekasihnya meski masih dalam fase yang sibuk.

Makna itu pun masuk dalam liriknya yang 'Going back home to you', yang artinya akan kembali kepadamu (kekasihnya).

Baca juga: Chord Gitar Semenjana - Soegi Bornean, Lengkap dengan Lirik Lagunya

Lirik dan terjemahan lagu Wait A Minute - Pamungkas

All alone

Sendiri

In my old car

Di dalam kendaraan beroda empat tuaku

Driving fast

Berkendara dengan cepat

Driving too far

Dan terlalu jauh

All alone

Sendiri

In my old car

Di dalam kendaraan beroda empat tuaku

Heading south

Mengarah ke arah selatan