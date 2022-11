10 Lagu Populer NCT 127 Beserta Liriknya: 2 Baddies, Cherry Bomb, hingga So Am I

TRIBUNNEWS.COM - Simak daftar lagu populer NCT 127, lengkap dengan lirik lagunya.

NCT 127 akan segera menggelar konser di Indonesia besok, Sabtu 5 November 2022.

Mengutip dari Instagram @dyandraglobal, NCT 127 menggelar konser bertajuk Neo City The Link di Jakarta.

Konser NCT 127 Neo City The Link ini akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD.

NCT 127 merupakan boy band dari sub-unit kedua boy grup NCT.

2 Baddies yang baru saja dirilis bulan September 2022 lalu, masih menjadi lagu terpopuler dari NCT 127.

10 Lagu Populer NCT 127

1. 2 Baddies

Yes ah

Umm ah

2 Baddies 2 Baddies 1 Porsche

2 Baddies 2 Baddies 1 Porsche

Molla nan nega mworaneunji

Issneun geudaeroui meoseul bwa

Don & Manner

One of a kind pageubeun na

Look in my eyes ya

Naega geurin girin geurim sogeseo move ya

Changbakkeul bwa muneul yeoreo

Baro jigeum ya

I gotta go siganeun gold

We are the next ya

We pulling up and we cutting the line

Bichi an na It isn’t mine

Taiming matchwoseo boinеun Sign

Open the keys opеn the mind

Too fast ㅠㅠ

Umjigimeun blues clues

Everybody jealous

Ttara haebodeonga New rules

Wiheomhan saenggage matseobwa

Ibeonen pihaji ana nan

Let’s get away right now

Deo ppareuge yeah, yeah

Geuryeonaen moseubeul majuhage

Zero to 100 on the highest speed

Ganeun gil apen amudo eopji

Nae saleun nareul wihan gosokdoro ayy

Fill up the tank pour that

Gasoline on me rah

2 Baddies 2 Baddies 1 Porsche

2 Baddies 2 Baddies 1 Porsche

Molla nan nega mworaneunji

Issneun geudaeroui meoseul bwa

Don & Manner

2 Baddies 2 Baddies 1 Porsche

2 Baddies 2 Baddies 1 Porsche

Nega nal bondamyeon aljana

Urin dachaeroun saegeul bwa

Rainbow shade

Show me baby, what’s your style?

Choegoreul neukkyeobon daeum

Neoui sesangeun dallajil geoya

You gon' wanna come and wow

Dareun geon pillyo eopseo

Jakkuman hwaryeohaejil geoya neon

Now, you wanna ride these wheels

Urin gyesok ta

Neodo wonhagetji feel (wonhae feel)

Yeah, we got no time to kill

Baegieumi malhae mani bappa il

Deo wiroga jeomjeom wiro ga

Neol ilchi ma kkeutkkaji dallyeoga

Gominhaji ma buranhal ppuniya

Better get out of my way you know