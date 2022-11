Chord dan Lirik Lagu See You Bye Bye - JD Eleven, Boyband Jebolan Liga Dangdut Indonesia

JD Eleven, boyband dangdut yang digawangi oleh Ridwan, Hari, Randa, Gunawan dan Faul - Berikut ini chord dan lirik lagu See You Bye Bye yang dipopulerkan oleh JD Eleven

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord dan lirik lagu See You Bye Bye yang dipopulerkan oleh JD Eleven.

Penggalan lirik lagu See You Bye Bye - JD Eleven yaitu 'Akhirnya aku mengilang, see you bye bye'.

Lagu See You Bye Bye - JD Eleven, merupakan lagu dangdut terpopuler yang rilis 14 Juni 2022.

Kepopuleran lagu See You Bye Bye - JD Eleven terlihat dari jumlah views video klipnya yang mencapai 1,6 juta kali.

JD Eleven merupakan idol group atau boyband jebolan Liga Dangdut Indonesia atau LIDA.

Debut pada Oktober 2020, JD Eleven terdiri dari lima member.

Kelima member JD Eleven adalah Fauzul Abadi, Hari Putra, Gunawan Muharjan, Ridwan Naibaho, dan Ryaas Randa.

Simak chord dan lirik lagu See You Bye Bye - JD Eleven sebagai berikut:

Chord dan Lirik lagu See You Bye Bye - JD Eleven

A D Fm

Pertama kali ku kenal kamu

D E

Sungguh memikat hatiku

A D Fm

Ku coba untuk dekati kamu

E A

Tapi kamu hanya diam diam saja

D Fm

Padahal kamu juga suka

D E

Tapi kau lama

A

Aku jadi bosan

D

Kapan jadian

Fm

Ku tau kau suka

D E

Tapi kau lama

A

Kamu hanya diam-diam

D

Kamu jarang bilang-bilang

Fm

Akhirnya aku menghilang

D E

See you bye bye

A

Kamu hanya diam-diam

D

Gak pernah ngajak jadian

Fm

Akhirnya aku bosan

D E

See you bye bye sayang

Ku tau kau suka

E A

Tapi kau lama

A D Fm

Pertama kali ku kenal kamu

D E

Sungguh memikat hatiku

E D A Fm

Ku coba untuk dekati kamu

D E A

Tapi kamu hanya diam diam saja

D Fm

Padahal kamu juga suka

D E

Tapi kau lama

A

Aku jadi bosan

D A

Kapan jadian

Fm

Ku tau kau suka

D E

Tapi kau lama

A

Kamu hanya diam-diam

D

Kamu jarang bilang-bilang

Fm

Akhirnya aku menghilang

D E

See you bye bye

A

Kamu hanya diam-diam

D

Gak pernah ngajak jadian

Fm

Akhirnya aku bosan

D E Fm

See you bye bye sayang

Fm E

Kau tunda tunda melulu

D

Kau tahu hatiku

E Fm

Karna ku juga inginkan kamu

Tak pernah kau mau

E D E

Ungkapkan semua rasa di hatimu

A

Karna aku gak bisa

E D

Nunggu kamu gak bisa

Fm D E

Ku harap kau yang duluan ungkapkan semua padaku

A D

Jangan nunggu lama lama berlalu

Fm

Jika gak boleh halu

D

See you bye bye sayangku pergi jauh

A

Kamu hanya diam-diam

D

Kamu jarang bilang-bilang

Fm

Akhirnya aku menghilang

D E

See you bye bye

A

Kamu hanya diam-diam

D

Gak pernah ngajak jadian

Fm

Akhirnya aku bosan

A

See you bye bye sayang

A E

See you bye bye

D

See you bye bye

Fm

See you bye bye

F E

See you bye bye

D E

See you bye bye sayang

(Tribunnews.com/Tartila Safira)