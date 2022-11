Chord Gitar Lagu Mahar - Aulia, Kunci dari C: Ada Cinta Sebesar Dunia

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Mahar yang dipopulerkan oleh Aulia.

Lagu Mahar merupakan ciptaan dari Nurbayan.

Mahar - Aulia

(Intro)

C D C D

Ada cinta sebesar dunia

Em Bm C Am

Mahar Cinta

Em Bm C Am

Mahar Cinta

C D Em Bm

Denting rindu merasuki jiwa

C Am Em

Kala cinta dibuai rasa

Am Em

Beribu tanya berlalu

Gm C

Seiring detik waktu

Am B

Kala kau nyatakan cintamu

C D Em Bm

Ada cinta sebesar dunia

C Am Em

Yang kau bawa setulus hati

Am Em Gm C

Seketika langit malam kini menjadi terang

Am B

Bulan bintang senandung riang

Em Am

Detik waktu detak jantungku

B G

Haru kurasa kalah hati tersentuh rindu

C Am

Bisikan manis bernada syahdu

C Bm B

Mahar cinta halalkan aku

Em Am

Detik waktu detak jantungku

B G

Janji suci satukan hatiku dan hatimu

C Am

Semoga selamanya kita selalu bersama

C B

Tulus cinta beriring doa

C Am

Mahar cinta

C Am

Mahar cinta

(Intro) Em Bm C Am

Em Bm C Am

C D Em Bm

Ada cinta sebesar dunia

C Am Em

Yang kau bawa setulus hati

Am Em Gm C

Seketika langit malam kini menjadi terang

Am B

Bulan bintang senandung riang

C

Dibawah langit cinta

D

Terabadikan rasa

Bm C

Mahar cinta

Am C

Halalkan kita

B

Hoooooo

Em Am

Detik waktu detak jantungku

B G

Haru kurasa kalah hati tersentuh rindu

C Am

Bisikan manis bernada syahdu

C Bm B

Mahar cinta halalkan aku

Em Am

Detik waktu detak jantungku

B G

Janji suci satukan hatiku dan hatimu

C Am

Semoga selamanya kita selalu bersama

C B

Tulus cinta beriring doa

Em Bm C Am

Mahar cinta

Em Bm C Am

Mahar cinta

(Outro) Em Bm C Am

Em Bm C Am

