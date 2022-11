Fakta Film Avatar 2: The Way of Water, Mulai dari Biaya Produksi hingga Aktor Terbaru

Fakta-fakta film Avatar 2: The Way of Water.

TRIBUNNEWS.COM - Simak fakta-fakta yang terdapat dalam film Avatar 2: The Way of Water yang merupakan sekuel dari film Avatar pada 2009.

Film Avatar 2 ini difokuskan pada sekitaran lautan di Pandora dan mulai tayang pada 17 Desember 2021.

Disutradarai oleh James Cameron, film Avatar 2 ini diproduksi oleh 20th Century Studio dan berdurasi selama 3 jam 10 menit.

Diketahui, film Avatar 2 ini mengisahkan tentang perjalanan hidup dari Jake Sully (Sam Worthington) yang hidup bersama keluarga barunya di Pandora.

Melansir Tribunwiki.com, film Avatar 2 akan hadir dalam empat sekuel yang rencananya pada film Avatar 3 dirilis Desember 2023.

Sedangkan, untuk film Avatar 4 dan 5 akan dirilis pada tahun 2025 dan 2028.

Selain itu, ada juga beberapa fakta salam film Avatar 2: The Way of Water ini yang Tribunnews kutip dari berbagai sumber.

Fakta film Avatar 2: The Way of Water

1. Kemunculan anak Neytiri dan Jake

Pada seri pertamanya diceritakan jika Jake (Sam Warthington) meninggalkan kelompoknya dan menjadi hubungan cinta dengan Neytiri (Zoe Zaldana).

Neytiri merupakan penduduk di Pandora.

Diketahui, adanya kemunculan sosok manusia yang menggunakan topeng pada wajahnya, hal itu diduga anak dari Jake dan Neytiri.

Lantas, apakah anak Jake daan Neytiri merupakan manusia?

2. Bertarung dengan manusia