Selena Gomez Ungkap Alasan Berpisah dengan Justin Bieber: Hal Terbaik yang Pernah Terjadi Pada Saya

Selena Gomez dan Cover Film Dokumenter My Mind and Me

TRIBUNNEWS.COM - Selena Gomez mengungkapkan alasannya berpisah dengan Justin Bieber pada tahun 2018.

Alasan perpisahannya dengan Justin Bieber, diungkapkan Selena Gomez melalui film dokumenter terbaru yang bertajuk 'My Mind & Me'.

Selena Gomez mengaku bahwa perpisahannya dengan Justin Bieber adalah perpisahan terburuk yang pernah ia alami.

"Saya merasa seperti saya harus melalui patah hati terburuk yang pernah ada dan kemudian melupakan segalanya dengan mudah, itu benar-benar membingungkan."

Namun menurut Selena Gomez, perpisahannya dengan Justin Bieber adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada dirinya.

"Tapi saya hanya berpikir itu perlu terjadi dan pada akhirnya itu adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada saya," ungkap Selena Gomez, dkutip dari dailymail.co.uk.

Sebagai informasi, Selena Gomez telah menjalin hubungan dengan Justin Bieber selama 8 tahun.

Oleh karena itu, perpisahan tersebut memberikannya inspirasi dalam berkarya.

Pada tahun 2020, Selena Gomez merilis karya terbarunya yang bertajuk 'Lose You to Love Me'.

Lagu 'Lose You to Love Me' yang secara luas diyakini tentang perpisahannya dengan Bieber.

"Ini tentang lebih dari cinta yang hilang. Ini adalah saya belajar untuk memilih diri saya sendiri, untuk memilih hidup, tetapi juga berharap bahwa orang dapat menemukan kasih karunia dan kedamaian di dalamnya juga," jelas Selena Gomez.

Tidak hanya itu, Selena Gomez mengungkapkan lagu tersebut juga memiliki arti kehilangan diri sendiri.

"Lagu ini tentang mengetahui bahwa Anda benar-benar kehilangan setiap bagian dari diri Anda hanya untuk menemukan kembali diri Anda sendiri," tambah Selena.

Sementara itu, perpisahannya dengan Justin Bieber saat itu menjadi sorotan publik.