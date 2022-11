Apa Itu Rock & Roll Hall of Fame, Penghargaan yang Diterima oleh Dolly Parton dan Eminem

thenationalnews

Dolly Parton di atas panggung ditemani oleh Eurythmics, Neil Giraldo, Pat Benatar, Brandi Carlile, Simon Le Bon, Rob Halford, Zac Brown, Sheryl Crow, Pink dan Annie Lennox pada acara The 37th Annual Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony di Los Angeles pada Sabtu (5/11/2022). - Inilah informasi tentang Rock & Roll Hall of Fame.