TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Oh Ye Ju, pemeran Chung Ha dalam drama Under The Queen's Umbrella.

Oh Ye Ju lahir di Korea Selatan, 5 Oktober 2004.

Diketahui, Oh Ye Ju merupakan artis pertama yang bergabung dalam Rain Company.

Dikutip dari allkpop, Rain Company memperkenalkan artis pertama pada label mereka, yakni Oh Ye Ju.

Selain itu, Rain juga memperkenalkan Oh Ye Ju melalui Instagramnya.

"Saya memperkenalkan Oh Ye Joo, aktris pertama yang bergabung dengan Rain Company.

Dia berlatih keras setiap hari untuk menunjukkan bagaimana dia berkembang," tulis Rain.

Oh Ye Ju pernah membintangi beberapa drama.

Dikutip dari mydramalist, Oh Ye Ju membintangi Hometown Cha-Cha-Cha (2021) dan berperan sebagai Yoon Hye Jin remaja.

Kemudian, Oh Ye Ju juga membintangi drama berjudul From Now On, Showtime! (2022).

Dalam drama tersebut, ia berperan menjadi Go Seul Hae muda.

Drama terbaru Oh Ye Ju adalah Under The Queen's Umbrella (2022) dan berperan sebagai Chung Ha.

Dikutip dari asianwiki, Under The Queen's Umbrella dirilis pada 15 Oktober 2022 lalu dan terdapat 16 episode.

Drama ini tayang setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 21.10 (KST).