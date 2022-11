Wanda Ponika Posting Ulang Video Kiky Saputri dengan Caption Menohok: Gak Punya Harga Diri

TRIBUNNEWS.COM - Desainer Wanda Ponika unggah ulang video Kiky Saputri.

Melalui akun Instagram pribadinya @kikysaputrii, Kiky Saputri mengunggah sebuah video.

Kiky Saputri transfer uang ke fans Lesti Kejora dan Rizky Billar alias Leslar meski dihujat.

Dalam video tersebut, Kiky Saputri menampilkan tangkap layar isi chat dan bukti transfer uang kepada fans Leslar.

Hujatan dari fans Leslar bermula saat Kiky Saputri me-roasting pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar saat menjadi pengisi acara dalam acara Indonesian Dangdut Award 2022.

Kiky Saputri menyinggung keputusan Lesti Kejora yang mencabut laporannya atas kasus KDRT Rizky Billar.

Baca juga: Viral Kiky Saputri Roasting Lesti Kejora, Ini Tanggapan Sandy Arifin

Perempuan kelahiran Garut ini tak berniat untuk menjatuhkan Lesti Kejora.

Justru Kiky Saputri melakukan ini lantaran merasa kasihan dengan nasib Lesti Kejora.

Postingan Kiky Saputri banjir komentar dari rekan selebritis dan warganet.

Bahkan, Wanda Ponika hingga mengunggah ulang video tersebut dengan caption menohok.

Wanda Ponika mengagumi kecerdasan Kiky Saputri dalam menghadapi hujatan warganet.

"Aku selalu mengagumi kecerdasan @kikysaputrii. Dan kali ini dia cerdas luar bisa dalam menghadapi fans nya Leslar Lover (Lesty Billar) yang mengujatnya dengan kasar, mulai body shamming , kata2 jorok sampai ngatain ayahnya Kiky.

You know what?

Fans Leslar yang ngatain dia, malah ditawarin, mau di transfer duit ga?