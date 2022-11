Chord Gitar dan Lirik Lagu Hujan - Koil: Rasa Dingin Menembus Raga

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah chord gitar dan lirik Lagu Hujan yang dibawakan oleh Koil.

Lagu Hujan - Koil pertama dirilis dalam album debut Self Titled pada tahun 1996.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Hujan - Koil:

Intro : C G C G C G



C

jalan berhenti



G

. . terhalang datangnya hujan ini



C

aku mencari



G

… berlindung jauhkan basah diri



C

aku menanti



G

… menghembus bongkahan asap penghangat



C

mulai terbayang lagi



G

. . pecah pecahan cerita melekat



C G

kutunggu lama hingga hujan reda



C G

melamun lama hingga hujan reda



C G

belum terdengar nada nada reda



C G



C

belum berhenti



G

… begitu derasnya hujan ini

C

mulai terangkai angan



G

… menyusun beling beling kenangan



C

banyak ilusi



G

… banyak yang sudah teralami



C

begitu banyak gembira



G

… hanya kecewa tertanam di hati



C G

kutunggu lama hingga hujan reda

C G

melamun lama hingga hujan reda



C G Em

belum terdengar nada nada reda . . . .



C Em

C Em

rasa dingin menembus raga



C Em

rasa dingin menembus jiwa



C

rasa ini tak terlupakan … … … .



G

bersamamu . .



C

. . aku akan pergi



G

ke tempat yang lain dari sini



C

ke waktu yang bukan hari ini



G

melihat apa yang akan terjadi



C

akan kutemui



G

wajah wajah asing tanah ini



C G

ku akan pergi saat hujan reda



C G

walaupun lama pasti reda juga



C G C G

tangga pelangi akan segera tiba . .

Video Klip Lagu Hujan - Koil

