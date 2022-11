Lirik dan Terjemahan Lagu December - Neck Deep: It's Been a Long, Lonely December

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu December yang dinyanyikan oleh Neck Deep.

Lagu December merupakan lagu dari band Pop Punk, Neck Deep yang dirilis pada 2015.

Menjelang bulan December, lagu dari Neck Deep ini seringkali terdengar menjadi backsound untuk konten media sosial.

Diketahui, Neck Deep akan menjadi satu di antara band pengisi pada festival musik Soundrenaline pada 26-27 November mendatang.

Adapun petikan lagu dalam lagu December ini yakni, 'It's been a long, lonely December'.

Lagu December mengisahkan tentang cerita patah hati seseorang pada pertengahan bulan Desember.

Lebih lengkapnya, inilah lirik dan terjemahan lagu December - Neck Deep.

Stumbed around the block a thousand times

Tersandung sekitaran blok ribuan kali

You missed every call that I had tried, so now I'm giving up

Kamu menolak setiap panggilan yang telah kucoba, kini aku menyerah

A heartbreak in mid December

Patah hati di pertengahan Desember

You don't give a f*ck

Kau tak peduli

You'd never remember me while you're pulling on his jeans

Kau tak pernah mengingatku ketika kau menarik jeans-nya

Getting lost in the big city

Tersesat di kota besar

I was looking out your window

Aku melihat keluar jendelamu