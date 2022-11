Profil Stevan Pasaribu, Penyanyi yang Terciduk Liburan Bareng Celine Evangelista

TRIBUNNEWS.COM - Profil Stevan Pasaribu, penyanyi yang kepergok liburan bareng Celine Evangelista.

Nama Stevan Pasaribu dikenal sebagai penyanyi sekaligus musisi berkebangsaan Indonesia.

Stevan Pasaribu memiliki nama lengkap Candra Stevan Pasaribu.

Ia makin dikenal setelah singlenya berjudul 'Belum Siap Kehilangan' yang dirilis pada 2020 .

Lantas, siapakah sosok Stevan Pasaribu ini sebenarnya ?

Profil Stevan Pasaribu

Baca juga: Stevan Pasaribu Sudah Incar Brisia Jodie Sejak Lama Sebelum Duet di Lagu Ternyata Hanya Kamu

Mengutip TribunnewsWiki, Stevan Pasaribu lahir di Padang Sidempuan, Sumatera Utara pada 1 Mei 1995.

Kini usia Stevan Pasaribu menginjak 27 tahun.

Sebelum namanya terkenal seperti sekarang, Stevan merupakan penyanyi pada acara pernikahan dan gemar meng-cover lagu di kanal YouTube-nya.

Beberapa lagu yang pernah dicover Stevan Pasaribu di antaranya adalah 'Just The Way You Are', 'Count On Me', dan 'Versace On The Floor'.

Selain single 'Belum Siap Kehilangan', Stevan telah merilis single lainnya di antaranya 'Sepi', 'Hatiku Hatimu', dan 'Akhir Sepiku'.

Semua single tersebut ia ciptakan dengan genre pop.

Perjalanan Karier sebagai Penyanyi

Awal mula kesukaan Stevan terhadap musik muncul saat usia tiga tahun.