Park Solomon Latihan Kickboxing Untuk Drama 'Revenge of Others'

Park Solomon Usai Jumpa Pers Global drama Revenge of Others

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Aktor Korea Selatan Park Solomon atau Lomon turut membintangi drama Korea terbaru berjudul Revenge of Others.

Membintangi drama tersebut, Lomon menceritakan bahwa karakter yang dimainkannya adalah seseorang yang mahir bela diri kickboxing.

Baca juga: Ingin Jadi Aktor Hebat, Park Solomon Sebut Lee Byung Hun Sebagai Role Model

Dengan begitu, ia melakukan latihan rutin untuk persiapan dramanya tersebut.

"Karakter saya Ji Suheon, kelebihan dia hampir menyamai kickboxer profesional. Jadi sebelum syuting, saya meluangkan waktu untuk berlatih adegan aksi," kata Lomon saat konferensi pers global drama Revenge of Others, baru-baru ini.

Lomon menjelaskan bahwa dirinya melakukan latihan kickboxing sudah dari lama.

"Jadi berbulan-bulan sebelum syuting itu saya menerima pelatihan tiga kali atau empat kali," ungkap Lomon.

Menurut Lomon, latihan kickboxing awalnya sangat sulit.

Bersyukurnya, karena latihan yang giat dan bangun pagi, Lomon jadi bisa menerapkan bela diri kickboxing dengan sempurna untuk perannya dalam drama Revenge of Others.

Baca juga: Park Solomon dan Cho Yi Hyun Lakukan 17 Take untuk Adegan Ciuman di Serial All Of Us Are Dead

"Jadi pagi-pagi sekali, saya akan pergi ke Sungai Han. Saya berlatih langkah-langkah dan pukulan di sana untuk boxing," tutur Lomon.

"Hampir dua jam dalam sehari, aku berada di Sungai Han," pungkasnya.

Revenge of Others menceritakan ketika seorang murid SMA meninggal secara misterius di sekolah, kemudian dua orang murid bersumpah untuk membalaskan dendamnya.

Park Solomon yang berperan sebagai Lee Su Hyeok di All Of Us Are Dead (Instagram @lomon991111)

Tak hanya itu, dua orang murid tersebut yaitu Ok Chanmi dan Ji Suheon juga bertujuan membalas dendam terhadap murid-murid yang suka melakukan perundungan.

Shin Yeeun sebagai Ok Chanmi, seorang atlet menembak unggulan yang memiliki saudara kembar yang meninggal secara misterius.

Baca juga: Park Solomon dan Cho Yi Hyun Lakukan 17 Take untuk Adegan Ciuman di Serial All Of Us Are Dead

Park Solomon sebagai Ji Suheon, seorang murid yang membalaskan dendam korban perundungan.

Adapun Seo Jihoon sebagai Seok Jaebeom, yang memiliki kemampuan untuk melacak kejadian melalui ingatan yang hilang.

Kemudian Chae Sangwoo sebagai Ji Oseong, Lee Soomin sebagai Guk Jihyeon yang menyembunyikan rahasia, dan Chung Subin sebagai Tae Soyeon.

Episode pertama drama Revenge of Others sudah tayang di platform Disney+ Hotstar sejak 9 November 2022.