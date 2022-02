Ingin Jadi Aktor Hebat, Park Solomon Sebut Lee Byung Hun Sebagai Role Model

Park Solomon yang berperan sebagai Lee Su Hyeok di All Of Us Are Dead

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mohammad Alivio

TRIBUNNEWS.COM - Bintang serial drama All Of Us Are Dead, Park Solomon mengungkapkan keseriusannya di dunia peran.

Lomon mengaku, bahwa dirinya ingin menjadi aktor yang memiliki dedikasi dan profesionalitas tinggi di bidangnya.

“Saya ingin menjadi aktor dengan sikap baik yang melakukan yang terbaik dan bekerja keras di semua pekerjaan yang dia berikan, apa pun genrenya," kata Lomon, dikutip dari Soompi, Senin (14/2/2022).

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia pun menjadikan aktor senior Korea Selatan, Lee Byung Hun sebagai role model-nya.

Bahkan, setiap ia menerima project, Lomon menonton film atau serial yang dibintangi Lee Byung Hun untuk dijadikan refrensi.

"Panutanku adalah Lee Byung Hun. Ketika saya ingin motivasi, saya menonton proyek Lee Byung Hun," ungkapnya.

Lee Byung Hun sendiri merupakan aktor senior yang sudah banyak membintangi film ataupun serial drama Korea.

Terakhir, Lee Byung Hun turut terlibat dalam drama populer berjudul Squid Game. Drama ini bahkan sempat menjadi trending di berbagai negara.

Sementara itu, saat ini Lomon juga sedang mempersiapkan project terbarunya.

Lomon menjelaskan bahwa ia sedang dalam proses syuting drama Third Person Revenge.

"Saya pikir saya akan dapat menyapa penggemar sebagai Lomon yang telah berkembang sedikit lebih banyak. Silakan menantikannya," ucap Lomon.

Lomon berperan sebagai Lee Su Hyeok, seorang siswa yang tampan, populer, dan atletis di sekolahnya dalam serial All of Us Are Dead.

All of Us Are Dead berkisah tentang sekelompok siswa yang bertarung dengan orang-orang terdekat mereka untuk bertahan hidup setelah banyak dari mereka menjadi zombie.

Tanpa sumber daya apa pun, siswa siswi yang masih hidup harus menemukan cara untuk tetap terlindungi karena jika tidak, mereka akan menjadi bagian dari gerombolan zombie.