Sekarang Musisi Independen Dan Band Pendatang Baru Bisa Manfaatkan Platform Ini Agar Berhasil Sukses

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabar gembira bagi para musisi independen dan band-band pendatang baru di seluruh Indonesia! Platform inkubasi musisi bernama Evoria yang bertujuan menjaring para pendatang baru dan memberdayakan mereka dengan pengetahuan, kemampuan kreatif serta bisnis agar berhasil di industri musik telah diluncurkan secara resmi pada hari ini di Urban Forest Cipete, Jakarta Selatan.

Evoria yang digagas oleh M Bloc Entertainment dengan dukungan M Bloc Xperience dan Alive Indonesia ini akan memilih 10 artis pendatang baru yang mendaftar dan lolos kurasi untuk mengikuti program inkubasi musisi bersama para profesional industri musik nasional yang

berasal dari berbagai bidang.

Beberapa nama praktisi yang telah dikonfirmasi bakal mendukung Evoria menjadi mentor atau pemateri workshop di antaranya adalah Endah N Rhesa, Eka Annash (vokalis, pencipta lagu The Brandals), Jimi Multhazam (vokalis, pencipta lagu The Upstairs dan Morfem), Lafa Pratomo (produser Danilla dan Iwan Fals), Wendi Putranto (Co-founder M Bloc dan Manager Seringai), Ardy Siji (promotor musik), Dahlia Wijaya (Believe Country Director), hingga Satria Ramadhan (SRM).

Para artis pendatang baru yang lolos kurasi ini nantinya selain digembleng dengan berbagai materi pengembangan skill kreatif dan bisnis musik melalui bootcamp diskusi, workshop, serta showcase juga akan dibuatkan video live performance yang dapat digunakan salah satu

marketing tool mereka dalam berkarier.

Beberapa materi workshop yang telah dipersiapkan untuk diajarkan di antaranya adalah Live From Music, Songwriting Process, Music Production, Artist Management & Booking Agency, Digital Music Distribution, IP & Copyrights, Live Music Performance, Touring, hingga Performing Rights Organizations.

Proses pendaftaran artis-artis pendatang baru untuk mengikuti Evoria akan dibuka mulai Kamis (10 November 2022) hingga Minggu (11 Desember 2022) pukul 23:59 WIB melalui situs resmi Evoria.id dan via aplikasi M Bloc Xperience. Pendaftaran ini bersifat gratis dan

wajib menyertakan Electronic Promo Kit (EPK) yang berisikan Foto, Logo, Bio, Link Video Performance, Link Album/Single, dan Contact Person.

“Untuk menjadi musisi sukses, kita harus mau belajar apa yang ada di dalam ekosistemnya, khususnya ‘area belakang panggung.’ Sebuah album rekaman yang sukses atau konser yang mampu mengubah hidup banyak orang merupakan hasil akhir dari sebuah proses penting,

yaitu perencanaan yang matang dan strategi yang jitu. Platform Evoria melalui eksplorasi ini akan menjaring musisi pendatang baru, membuat inkubasi serta mempertemukan mereka dengan para praktisi industri musik yang sangat berpengalaman. Mereka akan berbagi teori, praktik, mengulas studi kasus, hingga menganalisa kisah-kisah sukses nama-nama besar di industri,” ujar Ardy Siji, CEO M Bloc Entertainment sekaligus promotor festival musik Rock in Celebes.

“Platform Evoria merupakan pengembangan mutakhir konsep Emerging Showcase yang telah dijalankan oleh M Bloc Entertainment sejak tahun 2019. Kami melakukan kurasi musisi/band sekaligus menyediakan panggung dengan dukungan akustik ruangan, tata suara, tata cahaya, tata visual terbaik bagi para artis pendatang baru untuk tampil live di hadapan para praktisi industri musik nasional seperti eksekutif label rekaman, jurnalis musik, manager artis, hingga produser ternama. Beberapa nama baru yang tengah naik daun serta merupakan alumni

Emerging Showcase di antaranya adalah Fleur, Perunggu, Sunwich hingga Irama Pantai Selatan. Kerap kali setelah tampil di Emerging Showcase para band ini juga diundang untuk mengisi panggung berbagai event di jaringan venue M Bloc Group. Kini bersama Evoria kami

tingkatkan lagi programnya dengan menghadirkan talkshow dan workshop yang menampilkan pemateri para artis ternama dan profesional di industri musik nasional,” ujar Wendi Putranto, co-founder M Bloc Group sekaligus manager Seringai.

“Evoria ingin membangkitkan semangat kebersamaan melalui aktivitas yang dilakukan secara kolektif. Dengan spirit ini, Evoria dapat menjadi katalis bagi individu maupun kelompok untuk mengeksplor banyak hal bersama-sama menjadi lebih kuat, percaya diri dan tumbuh menjadi lebih baik. Dengan Evoria, kami percaya bahwa banyak hal-hal yang dapat dicapai jika dikerjakan bersama-sama,” jelas Edric Chandra dari Evoria selaku pihak yang mendukung penuh terwujudnya platform bagi para musisi pendatang baru ini.

“Saya dan Rhesa senang sekali terlibat dengan program platform Evoria. Sepanjang pengalaman kami di dunia musik, kami menyadari pentingnya memiliki waktu dan energi yang fokus dalam pembuatan karya hingga membangun perencanaan karier ke depan.

Platform ini membantu memfasilitasi para musisi baru untuk meningkatkan kualitas karya, membangun jejaring, menambah jam terbang, hingga bertemu orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Semoga setelah mengikuti platform ini akan muncul musisi-

musisi baru dengan karya serta karier yang panjang dan cemerlang,” jelas Endah Widiastuti dari duo Endah N Rhesa mengungkapkan dukungannya bagi platform Evoria.

Mengapa Penjaringan dan Inkubasi Musisi?

Penjaringan adalah proses menemukan talenta-talenta baru, kemudian dikurasi dengan baik, yang selanjutnya melalui proses inkubasi musisi untuk memberikan banyak pelajaran dan pengalaman untuk terjun ke industri musik menjadi artis profesional.

Melalui platform Evoria kami berharap akan banyak musisi pendatang baru profesional bermunculan di seluruh pelosok Nusantara dan mempercepat terjadinya regenerasi yang sehat dan berkelanjutan pada ekosistem musik. M Bloc Entertaiment, M Bloc Xperience, dan Alive Indonesia akan memfasilitasi sekaligus memberikan pengalaman tersebut secara terintegrasi.

Ada apa di Evoria Exploreaja?

Kami menyusun detail program Evoria sebagai berikut:

1. Tujuannya agar para musisi baru berani meng-explore konsep, gagasan, praktik bermusik mereka secara lebih berdaya dengan bergabung bersama platform ini.

2. Kick-off program dengan gathering, workshop, talkshow dan showcase musik serta jumpa pers; yang menghadirkan tamu partisipan dari label rekaman, kolektif musik, musisi, dan wartawan/media musik.

3. Submission dengan penjaringan melalui registrasi via situs evoria.id dan aplikasi M Bloc Xperience mulai 10 November hingga 11 Desember 2022.

4. Mempromosikan musisi-musisi terpilih dalam submission tersebut;

5. Mengkurasi dan memilih 10 musisi atau band untuk diberikan reward melalui proses

inkubasi musisi;

6. Menghadirkan proses inkubasi musisi dengan memberikan kesempatan para musisi yang terpilih lolos kurasi untuk mengikuti mentoring bersama para musisi ternama dan praktisi industri musik profesional dengan latar belakang teori dan praktik yang beragam, sesuai dengan kebutuhan inkubasi (pendidikan musik, infrastruktur musik, jejaring relasi, dan pengembangan yang berkesinambungan).

7. Proses inkubasi musisi menghadirkan 9 sesi khusus yaitu: Life From Music, Songwriting Process, Music Production, Live Performance, Digital Music Distribution,

Artist Management & Booking Agency, IP & Copyrights, Music Bussiness, hingga Performing Rights Organization.

8. Memberikan rewards dari partner dan kesempatan tampil dalam berbagai showcase musik.

Semoga program ini dapat menjawab kebutuhan yang tepat sasaran bagi para pelaku dan ekosistem musik Indonesia. Salam Evoria, Exploraja!