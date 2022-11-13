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Chord Gitar Lagu Karma - Guyon Waton: Ojo Salahke Aku Wes Nglarani Atimu
Simak chord gitar lagu Karma oleh Guyon Waton dalam artikel berikut ini.
Penulis: Indah Aprilin Cahyani
Editor: Salma Fenty
TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Karma dalam artikel berikut ini.
Lagu berjudul Karma yang dinyanyikan oleh Guyon Waton dirilis pada 2018, silam.
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Chord Gitar Lagu Karma - Guyon Waton
D E
Ojo salahke aku
C#m F#m
Wes nglarani atimu
Bm
Mergo kowe wes gawe
E A A7
tatu sumpah setiaku
D E
Ojo salahke aku
C#m F#m
Tak pilih ninggalke kowe
Bm
Wolak walek donyo
E A A7
Kowe keno karma ne
Intro : D E C#m F#m
Bm E A
A E F#m F#
Uwes cukup leh ku gawe kowe nangis
Bm E A F#
Uwes cukup leh ku gawe kowe tetangis
Bm E C#m F#
Senadyan ati iki ora tegel ndelokne
Bm E A A7
Ora bakal ku ndilat tresnoku bali neng kowe
Intro : D E A
Reff :
D E
Ojo salahke aku
C#m F#m
Wes nglarani atimu
Bm
Mergo kowe wes gawe
E A A7
tatu sumpah setiaku
D E
Ojo salahke aku
C#m F#m
Tak pilih ninggalke kowe
Bm
Wolak walek donyo
E A A7
Kowe keno karma ne
Song : D E C#m F#m
Bm E A A7
D E C#m F#m
Bm E A
A E F#m F#
Uwes cukup leh ku gawe kowe nanggis
Bm E A F#
Uwes cukup leh ku gawe kowe tetangis
Bm E C#m F#
Senadyan ati iki ora tegel ndelokne
Bm E A A7
Loroku sing mbiyen saiki mbalik neng kowe
Intro : D E A
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(Tribunnews.com)