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Chord Gitar Lagu Karma - Guyon Waton: Ojo Salahke Aku Wes Nglarani Atimu

Simak chord gitar lagu Karma oleh Guyon Waton dalam artikel berikut ini.

Editor: Salma Fenty
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YouTube GUYONWATON OFFICIAL/Tangkapan Layar
Berikut chord gitar lagu Karma oleh Guyon Waton dalam artikel ini. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Karma dalam artikel berikut ini.

Lagu berjudul Karma yang dinyanyikan oleh Guyon Waton dirilis pada 2018, silam.

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Chord Gitar Lagu Karma - Guyon Waton

    D       E
Ojo salahke aku
       C#m     F#m
Wes nglarani atimu
        Bm
Mergo kowe wes gawe
E          A         A7
tatu sumpah setiaku

    D       E
Ojo salahke aku
         C#m         F#m
Tak pilih ninggalke kowe
        Bm
Wolak walek donyo
    E         A         A7
Kowe keno karma ne

Intro : D E C#m F#m
Bm E A

  A           E       F#m    F#
Uwes cukup leh ku gawe kowe nangis
  Bm          E        A     F#
Uwes cukup leh ku gawe kowe tetangis
     Bm       E       C#m     F#
Senadyan ati iki ora tegel ndelokne
     Bm        E              A           A7
Ora bakal ku ndilat tresnoku bali neng kowe

Intro : D E A

Reff :

   D        E
Ojo salahke aku
       C#m     F#m
Wes nglarani atimu
        Bm
Mergo kowe wes gawe
E          A        A7
tatu sumpah setiaku

     D      E
Ojo salahke aku
          C#m        F#m
Tak pilih ninggalke kowe
       Bm
Wolak walek donyo
    E         A       A7
Kowe keno karma ne

Song : D E C#m F#m
Bm E A A7
D E C#m F#m
Bm E A

  A          E        F#m    F#
Uwes cukup leh ku gawe kowe nanggis
  Bm          E        A     F#
Uwes cukup leh ku gawe kowe tetangis
     Bm        E     C#m      F#
Senadyan ati iki ora tegel ndelokne
    Bm           E        A               A7
Loroku sing mbiyen saiki mbalik neng kowe

Intro : D E A

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(Tribunnews.com)

Sumber: TribunSolo.com
Tags
Karma
Guyon Waton
Chord Lagu Guyon Waton
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