Chord Bawalah Aku - Boomerang: Ku Berlari-lari di Atas Langit Biru

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Bawalah Aku, lagu yang dipopulerkan oleh Boomerang.

Lagu Bawalah Aku ini termuat di album Kontaminasi Otak (K.O) yang dirilis pada 1995, silam.

Berikut chord Bawalah Aku dari Boomerang

INTRO: A C G (2x)



D G

Ku berlari-lari di atas langit biru

C A

Hangat mentari ramah memelukku

D G

Ku sapa sang angin yang belai rambutku

C A

Ku basuh peluh keringat di tubuhku



D G C A

Yeey… yeey.. yeeey… yeey… aaa………..



D G

Panasmu yang tak pernah habis janganlah habis

C A

S’lalu timbulkan sejuk di mataku

D G

Misteri yang kau simpan debarkan jantung

C A

Biarkan aku dalam dekapanmu



REFF:

D A C G

O.. bawalah aku selalu ke langit biru

D A C G

Tinggalkan aku di sini, biarkan aku nikmati

D A C G

Belaian mesra mentari hangatkan jiwaku ini

D A

Kan kucumbu indah wajahmu

C G

Puaskan rasa hatiku



INTRO: D G C A (2x)



REPEAT: REFF (2x)



D A C G

Yeah hee…… biarkan ku bernyanyi

D A C G

Di langit biru…… oho ohooo…

(Tribunnews.com)