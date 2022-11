TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Mangku Purel.

Lagu Mangku Purel saat ini sedang menduduki posisi trending 1 di YouTube Musik.

Mangku Purel pertama kali dirilis di YouTube Henny Adella pada 5 November 2022.

Lagu Mangku Purel ini merupakan hasil kolaborasi dari Kabul, Mukidi feat Adella.

Lirik lagu Mangku Purel diciptakan oleh Nur Bayan.

Lagu Mangku Purel kini juga dinyanyikan ulang oleh beberapa penyanyi lainnya.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Mangku Purel - Kabul, Mukidi feat Adella:

Intro: Em Bm Em Bm

C G Am -D G



Em Bm

kowe wes lali omah ora uli ulian

Em Bm

senengane dolan neng karaokean

C G

ngandengi penyanyi ora cukup siji

Am -D G

cekelane botol polahe koyo wong tolol



Em

ndang balio neng omah

Bm

bojomu wes ngenteni

Em Bm

ora popo ora bakal di seneni

C

penting kowe jujur

G

janji ra mbaleni

Am

gek ndang mapan turu

-D G

sesok isuk senam pagi..

Em Bm

aku wes nate kondo awakmu..

Em Bm

ojo terusan begitu..

Em Bm

sumpaho janji karo atimu..

C D

siji, loro, telu..

Reff:

Em Bm

mangku purel neng karaokean..

Am D G

ndemek pupu sampai munggah neng semeru..

Em Bm

mangku purel dudu penggawean..

Am -D G

luweh penting mikiro masa depanmu..

Em Bm

mangku purel neng karaokean..

Am D G

ndemek pupu sampai munggah neng semeru..

Em Bm

mangku purel dudu penggawean..

Am -D G

luweh penting mikiro masa depanmu..

Am -D G

luweh penting mikiro masa depanmu

Video Musik Mangku Purel - Kabul, Mukidi feat Adella:

