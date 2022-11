Pernikahan Sisca Kohl dan Jess No Limit Terkuak Gara-gara Panggilan Sayang, Diam-diam Sudah Digelar

TRIBUNNEWS.COM - Konten kreator TikTok, Sisca Kohl dan YouTuber Jess No Limit ternyata diam-diam telah melangsungkan pernikahan.

Pernikahan ini terungkap gara-gara panggilan sayang Sisca Kohl pada Jess No Limir dalam vlog terbarunya.

Dalam vlog tersebut, Sisca Kohl terdengat memanggil Jess No Limit dengan sebutan 'husband' atau suami.

Baca juga: Sisca Kohl Diduga Sudah Menikah Gara-gara Sebut Jess No Limit Suami di Video YouTube Terbarunya

Ia lantas membenarkan pernikahannya sudah digelar, tetapi belum diumumkan.

"Ini vlognya mungkin namanya a day out with my hubby atau shopping with my husband," ucap Sisca dalam kesempatan itu.

Sisca sempat mengungkap alasannya menutupi pernikahannya, Sisca menjadikan foto sebagai alasan.

Menurutnya, foto-foto pernikahannya masih dalam tahap editing.

Sehingga, ia belum resmi mengumumkannya.

"Maaf belum spill foto dan video nikah, karena belum diedit," tandasnya.

Bukan hanya sekali ini, Sisca Kohl dan Jess No Limit dikabarkan sudah menikah.

Isu pernikahan Sisca Kohl dan Jess No Limit bermula dari unggahan video terbaru YouTube-nya.

Sisca Kohl mengunggah video unboxing iPhone 14 di channel YouTube-nya, Selasa (25/10/2022).

Dalam judul konten tersebut, Sisca Kohl menyebut Jess No Limit bukan sebagai tunangannya, melainkan suami.

"Unboxing iPhone14 Pro Max 1 TB Rp75.000.000 Ft. Suamiku Jess No Limit," tulis Sisca Kohl pada judul video.