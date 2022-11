Unggah Video saat Olahraga, Bunga Citra Lestari Tunjukkan Perutnya yang Buncit Bisa Kempis Seketika

TRIBUNNEWS.COM - Unggah video saat olahraga, Bunga Citra Lestari tak malu pamerkan bentuk perut aslinya.

Penyanyi Bunga Citra Lestari sempat buat geger publik karena bentuk perutnya yang terlihat buncit.

Hal itu membuat Bunga Citra Lestari sampai digosipkan berbadan dua.

Namun isu tersebut langsung dibantah Bunga Citra Lestari.

Kini, Bunga Citra Lestari pamerkan video terbarunya saat berolahraga.

Wanita yang akrab disapa BCL ini hanya mengenakan legging dan sport bra berwarna hitam.

Istri mendiang Asraf Sinclair ini tampak berdiri menghadap samping di depan cermin.

BCL tak malu memamerkan bentuk asli perutnya pada publik yang memang sedikit buncit.

Awalnya, BCL berdiri dengan badan sedikit membungkuk sambil mengepalkan kedua tangannya ke depan wajahnya.

Sesaat kemudian ia tampak mengubah postur badannya hingga lebih tegap.

Otomatis perutnya mengempis dan bagian belakang tubuhnya sedikit lebih naik.

Dalam video tersebut, BCL juga menuliskan keterangan jika bentuk tubuh seseorang bisa berubah hanya karena postur dan angle saja.

"It's all about the posture and the angle

(Ini semua tentang postur dan angle)" tulis BCL.