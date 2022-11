Chord Gitar Lagu Jika Aku Bukanlah Aku - Ari Lasso: Ku Berharap Suatu saat Aku dan Kamu Bersatu

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu Jika Aku Bukanlah Aku dalam artikel berikut ini.

Lagu berjudul Jika Aku Bukanlah Aku yang dinyanyikan oleh Ari Lasso dirilis pada 2003, silam.

Chord Gitar Lagu Jika Aku Bukanlah Aku - Ari Lasso

Am Em

Jika aku bisa menjadi dua

G Dm

Ku kan langsung terbang

Am Em

Menjemput kamu yang sedang sendiri

G Dm

Memikirkan kita

Reff.

C G

Ku berharap suatu saat

Am Em

Aku dan kamu bersatu

Dm G C

Diwaktu yang, ditempat yang berbeda

Dm G E

Bukan didunia ini pastinya sayang

Am Em

Jika aku tak sendiri

G Dm

Kan kutemani kamu

Am Em

Jika aku bukanlah aku

G Dm

Dengan segala aku

Back to reff

interlude:

Am Em G Dm 2x

Am Em

Jika bumi bisa diganti

G Dm

Dengan bumi yang lain

Am Em

Jika mimpi bukanlah mimpi

G Dm

Dan semua kenyataan

Back to reff

