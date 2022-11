Pinkan Mambo Kerap Dihujat Warganet, Michele Ashley: She Still My Mother

TRIBUNNEWS.COM - Putri Pinkan Mambo, Michele Ashley memberi pembelaan kepada sang ibu.

Pinkan Mambo sering kali memperlihatkan tingkah laku yang sangat aktif diselingi aksi kocak.

Tak luput, Pinkan Mammbo pun kerap menjadi sorotan lantaran pernyataannya yang selalu menuai reaksi warganet.

Kata Michele Ashley, Pinkan Mambo begitu santai menanggapi hujatan dari warganet.

Michele Ashley mengaku bingung menanggapi reaksi sang ibu yang senang ketika dihujat warganet.

"Aku agak bingung menanggapinya, karena mama sendiri agak seneng kalau dihujat," ucap Michele Ashley, dikutip pada kanal YouTube Sambel Lalap, Senin (14/11/2022).

Lebih lenjut, Michele Ashley menceritakan kebiasaan Pinkan Mambo yang sering membaca komentar warganet sampai tertawa.

"Kemarin aku lihat dia lagi di depan TV, suka baca komentar netizen."

"Terus ada banyak yang hujat gitu. Dia bacain satu-satu dan ketawa," ujar Michele Ashley sambil menirukan gaya tertawa Pinkan Mambo.

Bagaimanapun aksi sang ibu, bagi Michele Ashley, Pinkan Mambo adalah ibunya.

"Kaya orang gila ya, tapi whatever she is, she still my mother," tegas Michele Ashley.

Celetukan Pinkan Mambo Tunggu Raffi Ahmad Cerai

Seiring dengan santernya pengakuan menjadi simpanan artis inisial G, Pinkan Mambo kembali menuai kehebohan.

Pinkan Mambo sempat mengeluarkan celetukan bakal sedang menunggu Raffi Ahmad bercerai dengan Nagita Slavina.

Pinkan Mambo protes kepada Raffi Ahmad yang tidak mengakui pernah dekat dengannya. (YouTube TRANS7 OFFICIAL/Tangkapan Layar)

