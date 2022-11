Lirik dan Terjemahan Lagu Still Feel Like Your Man - John Mayer: ‘Cause I Still Feel Like Your Man

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Still Feel Like Your Man dalam artikel ini.

Still Feel Like Your Man merupakan lagu yang dipopulerkan oleh John Mayer.

Petikan lirik lagu Still Feel Like Your Man yang terkenal yakni, 'cause I still feel like your man, still feel like your man'.

Lagu Still Feel Like Your Man dirilis pada 5 April 2017.

Hingga kini, Rabu (15/11/2022), musik video Still Feel Like Your Man telah disaksikan lebih dari 19 juta kali di YouTube.

Lirik dan Terjemahan Lagu Still Feel Like Your Man - John Mayer

I still feel like your man

Aku masih merasa seperti orangmu

I still feel like your man

Aku masih merasa seperti orangmu

I still feel

Aku masih merasa

I still feel

Aku masih merasa

I still feel like your man

Aku masih merasa seperti orangmu

The prettiest girl in the room she wants me

Gadis tercantik di ruangan yang dia inginkan dariku

I know because she told me so

Aku tahu karena dia bilang begitu

She says come over

Dia bilang datang

I’d like to get to know you

Saya ingin mengenal Anda

But I just don’t think I can

Tapi kurasa aku tidak bisa

‘Cause I still feel like your man

Karena aku masih merasa seperti orangmu

Still feel like your man

Masih terasa seperti orangmu

I still feel like your man

Aku masih merasa seperti orangmu

Still feel like your man

Masih terasa seperti orangmu

I still feel like your man

Aku masih merasa seperti orangmu

I still keep your shampoo in my shower

Saya masih menyimpan sampomu di shower saya

In case you wanna wash your hair

Jika Anda ingin mencuci rambut Anda

And I know that you probably found yourself some more somewhere

Dan saya tahu bahwa Anda mungkin menemukan diri Anda lagi di suatu tempat

But I do not really care

Tapi aku tidak terlalu peduli

‘Cause as long as it is there

Karena selama itu ada

I still feel like your man

Aku masih merasa seperti orangmu

Still feel like your man

Masih terasa seperti orangmu

I still feel like your man

Aku masih merasa seperti orangmu

Still feel like your man

Masih terasa seperti orangmu

Still like the letters in your name and how they feel, babe

Masih seperti surat-surat atas namamu dan bagaimana perasaan mereka, sayang

Still think I’m never gonna find another you

Masih berpikir aku tidak akan akan menemukan yang lain kamu

Still like to leave the party early and go home, babe

Masih ingin meninggalkan pesta lebih awal dan pulang, sayang

And don’t you know, babe

Dan kau tidak tahu, sayang

I’d rather sit here on my own and be alone, babe

Aku lebih suka duduk di sini sendirian dan sendirian, sayang

‘Cause I still feel like your man

Karena aku masih merasa seperti orangmu

Still feel like your man

Masih terasa seperti orangmu

I still feel like your man

Aku masih merasa seperti orangmu

Still feel like your man

Masih terasa seperti orangmu

