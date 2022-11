Profil Bobby iKON, Rapper yang Dikabarkan Keluar dari Agensi YG Entertainment

TRIBUNNEWS.COM - Simak profil rapper Bobby iKON dalam artikel ini.

Bobby iKON lahir di Seoul, Korea Selatan pada 1 Desember 1995.

Pemilik nama lengkap Kim Jiwon tersebut tumbuh besar di Virginia, Amerika Serikat bersama orang tuanya hingga mengenyam pendidikan di sekolah menengah.

Diketahui, keluarga Bobby iKON tinggal di Fairfax, Virginia, Amerika Serikat.

Dikutip dari Tribun Wiki, Bobby iKON memiliki seorang kakak laki-laki.

Saat Bobby iKON dan ayahnya mengikuti TV Show 'My Father and Me' di TvN, sang ayah mengatakan ketika berimigrasi ke Virginia, keluarga mereka sedang dalam kesulitan ekonomi.

Selain menguasai bahasa Korea, Bobby iKON ternyata dapat berbicara bahasa Inggris dan Jepang.

Ketika Bobby iKON belum lancar berbahasa Inggris, ia tak dapat lancar berkomunikasi dengan sang ibu.

Hal tersebut membuat Bobby iKON dan ibunya beralih menggunakan bahasa Konglish ketika Skyping.

Perjalanan karier

Pada 10 Januari 2011, Bobby pertama kali bergabung dengan YG Entertainment setelah lulus audisi YG di New York.

Kemudian, ia pindah ke Korea ketika berusia 16 tahun.

Debutnya bersama Tim B dimulai dalam sebuah reality TV 2013, 'WIN: Who is Next'.

Tahun berikutnya, grup tersebut berganti nama menjadi iKON.