Kesetiaan Dinan Fajrina Tuai Pujian, Doni Salmanan Disebut Tak Salah Pilih Istri

TRIBUNNEWS.COM - Dinan Fajrina, istri Doni Salmanan, memunculkan kembali foto-foto pernikahannya dengan sang suami di akun Instagram.

Pada keterangan, ia seolah memberi penegasan bahwa dirinya tetap setia terhadap sang suami yang saat ini menjalani proses hukum kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option Quotex.

"I love you unconditionally and without hesitation. i vow to love you, encourage you, trust you, and respect you. i promise to work with you to foster and cherish a relationship of equality knowing that together we will build a life far better than either of us could imagine alone."

"I will care for you, stand beside you, and share with you all of life's adversities and all of its joys from this day forward, and all the days of my life."

"I choose you to be my husband this day and forevermore," tulis Dinan.

Foto-foto pernikahan dimunculkan kembali oleh Dinan setelah Doni Salmanan menjalani sidang tuntutan yang digelar Pengadilan Negeri Bale Bandung, Rabu (16/11/2022).

Pada sidang itu, Doni Salmanan hadir secara virtual dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bandung.

Jaksa penuntut umum menuntut Doni Salmanan 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp 10 miliar subsider 12 bulan penjara.

Sontak postingan Dinan jadi sorotan netizen.

Tak sedikit yang memberi dukungan terhadap Dinan atas kesetiaannya pada sang suami.

@eva_anii, "Seneng banget liat kamu neng dinan.. semoga sellu setia sama pasanganmu ya."

@dina_munnir, "BMW bahagia mawadah warohmah till jannah neng."

Dinan Fajrina posting foto pernikahannya dengan Doni Salmanan di Instagram.

@_nana1219_, "Alhamdulillah Doni nggak salah pilih istri."

@_iamphinaa, "Kalo di lihat” emang mirip sih sama suaminya emng jodoh ini mah bukan karena harta dulunya."