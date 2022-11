Lirik dan Terjemahan Lagu Last Friday Night (T.G.I.F) - Katy Perry: Yeah We Danced On Tabletops

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Last Friday Night (T.G.I.F) dalam artikel ini.

Last Friday Night (T.G.I.F) merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Katy Perry.

Petikan lirik lagu Last Friday Night (T.G.I.F) yang terkenal yakni, 'last Friday night, yeah, we danced on tabletops, and we took too many shots'.

Lagu Last Friday Night (T.G.I.F) dirilis pada 13 Juni 2011.

Hingga kini, Kamis (17/11/2022), musik video Last Friday Night (T.G.I.F) telah disaksikan lebih dari 1,4 miliar kali di YouTube.

Lirik dan Terjemahan Lagu Last Friday Night (T.G.I.F) - Katy Perry

There’s a stranger in my bed

Ada orang asing di tempat tidurku

There’s a pounding in my head

Ada debaran di kepalaku

Glitter all over the room

Glitter seluruh ruangan

Pink flamingos in the pool

Pink flamingo di kolam renang

I smell like a minibar

Aku berbau seperti minibar

DJ’s passed out in the yard

DJ pingsan di halaman

Barbie’s on the barbeque

Barbie di barbeque

There’s a hickie or a bruise

Ada hickie atau memar

Pictures of last night

Gambar tadi malam

Ended up online

Berakhir secara online

I’m screwed

Aku kacau

Oh well

Baiklah

It’s a blacked out blur

Ini kabur blur

But I’m pretty sure it ruled

Tapi aku cukup yakin itu memerintah

Damn

Mengutuk

Last Friday night

Malam Jum’at kemarin

Yeah we danced on tabletops

Ya, kami berdansa di atas meja

And we took too many shots

Dan kami mengambil terlalu banyak tembakan

Think we kissed but I forgot

Pikir kita berciuman tapi aku lupa

Last Friday night

Malam Jum’at kemarin

Yeah we maxed our credit cards

Ya kita maxed kartu kredit kami

And got kicked out of the bar

Dan diusir dari bar

So we hit the boulevard

Jadi kita menabrak boulevard

Last Friday night

Malam Jum’at kemarin

We went streaking in the park

Kami pergi melesat di taman

Skinny dipping in the dark

Kurus mencelupkan dalam kegelapan

Then had a ménage à trois

Lalu m & eacute; nage & agrave; trois

Last Friday night

Malam Jum’at kemarin

Yeah I think we broke the law

Ya, saya pikir kita melanggar hukum

Always say we’re gonna stop

Selalu bilang kita akan berhenti

Whoa-oh-oah

Whoa-oh-oah

This Friday night

Jumat malam ini

Do it all again

Lakukan semuanya lagi

This Friday night

Jumat malam ini

Do it all again

Lakukan semuanya lagi

Trying to connect the dots

Mencoba menghubungkan titik-titik itu

Don’t know what to tell my boss

Tidak tahu apa yang harus diceritakan atasan saya

Think the city towed my car

Pikirkan kota menarik mobil saya

Chandelier is on the floor

Chandelier ada di lantai

Ripped my favorite party dress

Ripped gaun pesta favorit saya

Warrant’s out for my arrest

Waran keluar untuk penangkapan saya

Think I need a ginger ale

Pikir saya butuh jahe

That was such an epic fail

Itu adalah sebuah epik yang gagal