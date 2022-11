Lirik Lagu Please Come Back - Lobow: Please Come Back to Me, My Love

Berikut lirik lagu Please Come Back oleh Lobow dalam artikel ini, lirik please come back to me, my love.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Please Come Back dalam artikel berikut ini.

Petikan liriknya yakni 'Please come back to me, my love'.

Lagu berjudul Please Come Back dirilis pada 2019 dan dinyanyikan oleh Lobow.

Baca juga: Lirik Lagu Maafkan Kami yang Belum Fasih Mencintai - Danar: Hanya Mengenal Cinta dan Rasa

Lirik Lagu Please Come Back - Lobow

Waktu kau menjauh dariku

Terasa sepi hari kulewati

Seperti tak ada yang mengerti aku

Selain kamu, cuma kamu yang kumau

Saat kau tinggalkan diriku

Sunyinya hati ini kurasakan

Seperti hanya aku yang kesepian

Di dunia ini, setiap hari tanpa kamu

Please come back to me, my love

I need you to stay

Please come back to me, my love

Baby, listen to your heart

I'll be waiting here for you

Waktu kau menjauh dariku

Terasa sepi hari kulewati

Seperti tak ada yang mengerti aku

Selain kamu, cuma kamu yang kumau

Please come back to me, my love

I need you to stay

Please come back to me, my love

Baby, listen to your heart

I'll be waiting here for you

Andai bisa aku memilih

Akan kupilih kau jadi yang terakhir

Please come back to me, my love

I need you to stay, hu-uu

Please come back to me, my love

Baby, listen to your heart

Baby, listen to your heart

Baby, listen to your heart

I'll be waiting here for you

Baca juga: Chord Gitar Membebaniku - Peterpan: Tertidur Lagi Masih Menangis dalam Sela Waktu

(Tribunnews.com)