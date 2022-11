Chord Gitar Membebaniku - Peterpan: Tertidur Lagi Masih Menangis dalam Sela Waktu

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu berjudul Membebaniku yang dipopulerkan oleh Peterpan.

Membebaniku adalah lagu dari Peterpan yang dirilis pada tahun 2005.

Lagu ini termuat dalam album Alexandria.

Membebaniku - Peterpan

[Intro] Em C G D (6x)



Em C G D

Tertidur lagi

Em C G D Em

Masih menangis dalam sela waktu

C G D

Dan tanganku ini

Em C G D Em

Masih memegang erat kepalaku

C G D Em C G D

oooh hoo... kepalaku



Em C G D Em

Semua yang membebaniku

C G D Em

Sungguh membebaniku

C G D Em

Sungguh membebaniku

C G D Em

Sungguh membebaniku



Em C G D

Lemah tetap menari, langkahku

Em C G D Em

Mencoba tetap berdiri, ku menangis

C G D

Masih tetap mencari jalanku

Em C G D Em C G D

Memahami, beban itu.. a..a..



Em C G D Em C G D

aa.. a..a.. aa.. a..a..

Em C G D

aa.. aa aaa..



[Coda] Em C G D (12x)

Em

