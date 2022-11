Widuri Putri Sasono Tak Menyangka dapat Piala Perdana Berkat Akting di Film Keluarga Cemara 2

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Widuri Putri Sasono mengaku kaget usai bawa pulang piala Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) 2022.

Widuri menang kategori Pemeran Anak-anak Terbaik usai bersaing dengan beberapa artis cilik lainnya Chempa Puteri (Before, Now & Then), Muzakki Ramdhan (Pengabdi Setan 2 Communion), dan Nasar Anuz (Pengabdi Setan 2 Communion).

Akting Widuri di film Keluarga Cemara 2 membuat dirinya berhasil meraih piala pertama di dunia akting, khususnya film.

"Ini piala IMAA pertama dan aku bersyukur, senang banget, enggak nyangka aku dapat piala," ungkap Widuri Putri Sasono saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (17/11/2022).

"Aku kaget banget. Ada kali 30 menit aku kaget, deg-degan terus," ujar Widuri.

Widuri menjelaskan bahwa ia sempat tak percaya diri bisa keluar sebagai pemenang. Menurutnya akting Chempa Puteri yang juga ada di nominasi tersebut sangat baik.

"Aku kan sama ibu udah nonton Before, Now and Then, di situ ada Chempa. Menurut aku, Chempa lumayan bagus, aku ngira Chempa menang karena dia bagus banget," tutur Widuri.

Widi Mulia BE3, ibunda dari Widuri mengatakan bahwa keduanya sudah sering ke acara penghargaan seperti itu namun selalu pulang dengan tangan kosong.

Hal itulah yang membuat Widi dan Widuri tak banyak berekspetasi saat hadir dalam acara penghargaan itu.

"Kita udah beberapa kali hadir ke acara Widuri dinominasikan, karena enggak menang setiap datang, ya, sudah lah, kemarin itu datang aja enggak mengharapkan apa-apa," kata Widi Mulia.

"Saat menang tentu ini jadi sebuah instrospeksi kedepannya agar Widuri juga belajar lagi terus dan mengembangkan diri," sambungnya.

Sekedar informasi malam penganugerahan Indonesian Movie Actors Awards (IMAA) 2022 baru saja selesai digelar pada 16 November 2022 kemarin.