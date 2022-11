Ayu Ting Ting Borong Tiga Piala di Anugerah Dangdut Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ayu Ting Ting memborong tiga piala di gelaran Anugerah Dangdut Indonesia (ADI) 2022.

Ketiga berhasil dibawa pulang Ayu adalah Lagu Dangdut Paling di Hati untuk single 'Sakit Tanpa Luka', Penyanyi Dangdut Wanita Terbaik, dan Penyanyi Dangdut Wanita Paling di Hati.

Ungkapan bahagia diutarakan Ayu Ting Ting lewat unggahan di sosial media Instagram miliknya.

“Alhamdulillah ya Allah, so happy dapat penghargaan malam ini Anugerah Dangdut Indonesia @officialmnctv thank you," ujar Ayu Ting Ting dikutip Tribunnews.com, Jumat (18/11/2022).

“Thank you juga untuk semua yang sudah selalu support dan doain aku. Makasih banyak untuk semua cinta dan sayang kalian. Aku akan teras berusaha yang terbaik untuk semuanya,” lanjut Ayu.

Ucapan tersebut paling utama ditujukan untuk para penggemarnya, ibu satu anak itu merasa support dari penggemarnya sangat membantu dalam karir bermusik.

“Semoga kalian selalu suka dengan karyaku, amin dan semoga aku bisa lebih baik lagi ke depannya amin,” sambung Ayu Ting Ting.

“So happy dan aku beruntung punya kalian semua, luv all,” ungkap Ayu.

Selain Ayu Ting Ting, pedangdut lain yang menerima piala ADI 2022 adalah Elvi Sukaesih (Life Time Achievement), Danang (Penyanyi Dangdut Pria Paling di Hati), Tasya Rosmalina (Lagu Dangdut Terbaik ‘Terang’), Nayunda (Penyanyi Dangdut Pendatang Baru Paling di Hati), Inul Daratista, Farel Prayoga, Dara Fu (Kolaborasi Dangdut Paling di Hati), Farel Prayoga ‘Tiara’ (Lagu Popdut Paling di Hati).