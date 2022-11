Prilly Latuconsina Sindir Selebgram yang Terkenal Lewat Settingan, Minta Tak Berkhianat ke Jati Diri

TRIBUNNEWS.COM - Artis Prilly Latuconsina sempat memberikan sindiran pada artis atau selebgram yang terkenal karena sensasi atau settingan.

Sindiran tersebut diberikan saat Prilly Latuconsina menjadi bintang tamu di YouTube WAW Entertainment, Sabtu (19/11/2022).

Prilly Latuconsina mengatakan kini era teknologi dan media sosial perkembangannya sangat cepat.

Sehingga pengguna sosial media pun berlomba-lomba mencari perhatian demi bisa terkenal.

"Era teknologi kayak sekarang, itukan pada pengen banget berlomba pengen terkenal," ucap Prilly.

Bagi Prilly, selebgram tersebut hanyalah menjual kepalsuan kepada publik.

Semua itu dilakukan demi ketenaran dan cepat mendapat atensi publik.

"Tapi saking pengen terkenalnya, akhirnya menjual sesuatu yang sebenarnya engga ada. Kepalsuan, cerita palsu, berita palsu, sensasi palsu, settingan seperti itu," paparnya.

"Karena mau dapet fame yang singkat gitu, yang cepet," ucap Prilly.

Namun demikian, Prilly yakin warganet sudah bisa membedakan mana terkenal lewat sensasi atau karya.

"Dan ternyata at the end of the day ya penonton tuh akan tahu kok mana yang palsu dan asli,"

Pun ia mengingatkan supaya harus bisa menjadi diri sendiri jika ingin terkenal.

Alih-alih membuat settingan, Prilly lebih menyarankan supaya memberi kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

"Jadi daripada pengen terkenal tapi berkhianat sama jati diri sendiri, mendingan jadi diri sendiri kemudian membuat sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang banyak," tegas Prilly.