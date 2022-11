Film yang Dibintangi Morgan Freeman: Outbreak, The Dark Knight, hingga London Has Fallen

Morgan Freeman - Inilah daftar film yang dibintangi oleh Morgan Freeman, mulai dari Outbreak, The Dark Knight, London Has Fallen, dan masih banyak lagi.

TRIBUNNEWS.COM - Simak daftar film yang dibintangi oleh Morgan Freeman.

Morgan Freeman merupakan aktor senior asal Amerika Serikat.

Mengutip dari nbcnewyork.com, Morgan Freeman sempat menjadi sorotan karena turut andil dalam upacara pembukaan Piala Dunia Qatar, Minggu (20/11/2022).

Selain sebagai aktor, ia juga merupakan sutradara dan narator film.

Sosoknya yang berkarakter ini sering wira-wiri di layar televisi dan film.

Hingga saat ini, ia sudah banyak membintangi berbagai film Hollywod, seperti Outbreak, The Dark Knight, London Has Fallen dan masih banyak film lainnya.

Daftar Film yang Dibintangi Morgan Freeman Mengutip dari Imdb.com:

- Brubaker (1980)

- Eyewitness (1981)

- Street Smart (1987)

- Glory (1989)

- The Bonfire of the Vanities (1990)

- Robin Hood: Prince of Thieves (1991)

- The Power of One (1992)