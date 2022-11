Lirik Lagu TAP - Secret Number, Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu TAP - Secret Number yang telah rilis pada Rabu, 16 November 2022.

Penggalan lagu TAP - Secret Number sebagai berikut "Tap, tap, tap, Ni misodo tap, tap, tap".

Lagu TAP - Secret Number ini termasuk dalam album dengan nama yang sama.

Diketahui, Secret Number merupakan girl band rookie besutan Vine Entertainment.

Debut pada 2020, member Secret Number berjumlah 5 orang.

Yaitu Lea, Dita, Jinny, Soodam dan Denise.

Namun Denise akhirnya keluar, diganti oleh Minji dan Zuu. Uniknya, teradapat member yang berasal dari Jogja, Indonesia, bernama Dita Karang.

Lirik Lagu TAP - Secret Number :

Gunggeumhaejyeoga ni maeum

Nae hogisimeul jageukae, yeah, yeah

Bingbing dollimyeo malhae

Geugeon naega joahaneun game (Game)

Neomchyeoheureul deut mal deut ni maeryeogeul tamguhae (Hey, come on, boy)

Tteomillyeogadeut nado moreuge ni ape wasseo (I want your love)

Jeo daldo nal boneun i sungan, yeah

Deo isang sumgiji anado dwae, yeah (Alright)

Ni nune bichin nae moseubi

Deo yeppeo boineunde na-wah, ah

Gakkawojinda ni nunbit tteollim hyanggi

Tap, tap, tap (Ayy)

Tap, tap, tap

Ni misodo tap, tap, tap

Woah-woah-woah, oh-oh, ooh

Tap, tap, tap (Ooh)

Tap, tap, tap

Ni ipsureul tap, tap, tap

Turn it up, turn it up, turn it up (Yeah-eh)

Balkkeutkkaji da jeonhaejyeo

Neomu jjaritjjarithae

Ipsuri pareureu tteollyeo (Ooh-ooh)

Oneul bameun gilji ana

Saenggagi manajineun bam

Wae badadeurijil mot hae, yeah, yeah, yeah

Turn it up, make it loud, yeah

Nae simjangeun oh, eh-oh-eh-oh

Ooh, la-la-la

Nae meorineun oh, eh-oh-eh-oh

Ooh, la-la-la

Gamjeonge bureul jipyeo baby, wake me up

Baby, can you fill it up? If you know, what's up?

Nareul kkaewojune jjarithan neoui songillo

I come, come alive when you do that (Do that)

Double tap, you like it like nega joa

Jeo byeoldo nal boneun i sungan, yeah

Deo isang sumgiji anado dwae, yeah (Alright)

Nae nune bichin ni moseupdo

Deo meotjyeo neodo han beon chyeodabwa

Gakkawojinda

Ni nunbit tteollim hyanggi siseonkkaji