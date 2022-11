Chord Gitar Bertahan / Pergi - Raisa, Lengkap dengan Lirik Lagu dan Video Klipnya

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar lagu berjudul Bertahan / Pergi, lengkap dengan video klipnya.

Lagu berjudul 'Bertahan / Pergi', dinyanyikan oleh Raisa Andriana.

Lirik lagunya pun juga ditulis dan diciptakan langsung oleh penyanyi cantik, Raisa.

Video klip 'Bertahan / Pergi' baru dirilis pertama kali pada 16 November 2022.

Lagu baru milik Raisa ini menceritakan tentang kisah seorang yang bimbang dengan hubungan asmaranya, apakah harus bertahan atau pergi.

Hingga saat ini video klip 'Bertahan / Pergi' ini, menduduki posisi trending 19 di YouTube Musik.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Orange - Seven Oops: Ameagari No Sora No You Na Kokoro Ga Hareru You Na

Chord Gitar dan Lirik Lagu Bertahan / Pergi - Raisa:

Intro

Dmaj7 D Gmaj7

Gbm7 Em7 A

D B7 Em7 A

D C B7 Em7 A A7

Gmaj7 Em Gbm7 B7

Em7 Gbm7 Gm7 C7

D B B7 Em7 A

Dmaj7 C7 B7 Em7 A7

Dmaj7 B7 Em7 A7

Dmaj7 C7 B7 Em7 A7

Gmaj7 Gbm7 Em7

A

D D7 B Em7 A

Bait 1

Gmaj7 Gbm7 Em7

Nampak nyata ada, mmm

Dmaj7 Gmaj7

Yang bisa kukatakan

Gbm7

‘Tuk dapat membuat

Em7 A7

Kau mendengarkan keluh kesahku

Bridge

Gmaj7 Gbm7

Kini aku tak sepenting itu

Em7

Mmm

Dmaj7

Tak semenarik itu

Gmaj7 Gbm7 Em7

Beda saat kau mengejarku

A

Namun telah berlalu

D

Tolong jawablah

Reff

B7 Em7

Dimanakah kau berada?

A7 D

Ku mencari sisimu yang aku kenali

Am7 B7 Em7

Dan adakah yang tersisa

A D

Alasanku ‘tuk bertahan di sini?

A Am7 B7 Em7

(Oh, dimanakah engkau berada?)

A

Uh, yeah

Bait 2

Gmaj7 Gbm7 Em7

Ku mohon sejenak, mmm

Dmaj7 Gmaj7

Berpaling dari layarmu (Layarmu)

Gbm7

‘Tuk menatap mataku

Em7 A

Jangan buatku selalu merasa



Bridge

Gmaj7 Gbm7

Kini aku tak sepenting itu

Em7

Mmm

D

Tak semenarik itu

Gmaj7 Gbm7

Beda saat kau mengejarku

Em7

Mmm

A

Namun telah berlalu

D

Tolong jawablah

Reff

B7 Em7

Dimanakah kau berada?

A D

Ku mencari sisimu yang aku kenali

C B7 Em7

Dan adakah yang tersisa

A A7 C

Alasanku ‘tuk bertahan di sini?

Outro

Em7 Gbm7 B7

Bisakah kita hapuskan rumitnya?

Em7 Gbm7 Gm7 C7

Semua jatuh pada tempat…nya, uh-oh

D B7

Kasih dimanakah

Em7

Kau berada?

A D

(Ku mencari sisimu) Yang aku kenali

C7 B7

(Dan adakah) Dan adakah

Em7 A

(Yang tersisa?) Yang tersisa?

D

‘Tuk bertahan di sini

B7 Em7

(Oh, dimanakah engkau berada?)

A A7 D

Na-na-na na-na-na na-na-na-na-na-na

B7 Em7

(Oh, dimanakah engkau berada?)

A7 D

Na-na-na na-na-na Oh-oh-oh

C B7 Em7

(Oh, dan adakah yang masih tersisa)

A7 G Fm7 Em7

Alasanku ‘tuk bertahan di sini?

A7 D

Mmm

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Terima Kasih Guruku: Terima Kasihku, Ku Ucapkan

Video Klip Bertahan / Pergi - Raisa:

(Tribunnews.com)

Artikel lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu