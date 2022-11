Chord Gitar dan Lirik Lagu Hijrah Cinta - Rossa: Hijrah Cintaku Menguatkan Alasanku

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Hijrah Cinta dalam artikel ini.

Hijrah Cinta merupakan single dari Rossa yang dirilis pada 21 Mei 2014.

Petikan lirik lagu Hijrah Cinta yang terkenal yakni, "Hijrah cintaku menguatkan alasanku, untuk menjadi manusia lebih baik".

Dikutip dari YouTube Trinity Optima Production, lagu Hijrah Cinta menceritakan bagaimana seseorang bisa menentukan sendiri titik 'akhirnya' dalam perbuatan negatif dan penuh dosa, kemudian memilih jalan yang baik.

Hingga kini, Selasa (22/11/2022), musik video Hijrah Cinta telah disaksikan lebih dari 51 juta kali di YouTube.

Baca juga: Chord Gitar Cinta Dalam Hidupku - Rossa: Hanya Wajahmu yang Terukir di Dalam Hatiku

Chord Gitar dan Lirik Lagu Hijrah Cinta - Rossa

Intro: Am Dm G E

Am Dm G E Am

Am Dm

Pada hari, bulan, tahun

G E A

Detik, menit, diriku bernapas

F Dm

Ada gelombang menggerah

G C Bm

Memaksaku menghentikan semua

Am Dm

Ku hentikan kegilaan hidup

G F Am

Denganmu jiwa ini terisi

F Dm

Aku mencintai engkau

G C

Begitu besar tak terbandingi

*)

Dm G

Namun bila saatnya

C F

Aku harus pergi juga

Dm

Tinggalkan engkau

Em

Tinggalkan semua

Reff I:

E Dm G

Hijrah cintaku menguatkan alasanku

C F

Untuk menjadi manusia lebih baik

Dm

Namun saat sinar-Nya datang

B Em

Menjemputku mana mungkin aku berlari

Reff II:

E Dm G

Aku harus meninggalkan semua cinta ini

C F

Dan bila nanti bertemu Dia kumohonkan

Dm E

Kembalikanlah kami, satukanlah lagi

Am

Di surga-Mu, Ya Allah

Musik: Fm A# D# Fm

Fm D G Am

Am Dm

Segunung kepingan dinar

G E Am

Tak bisa mengalahkan kilau cintaku

F Dm

Bahagia 'ku melihatmu

G C

Mampu tersenyum kalahkan getir

(Tribunnews.com)