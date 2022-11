Tak Ingin Jadi Viral, Cak Lontong: Buat Saya Bukan Itu Poinnya, Saya Tidak Terkenal Nggak Papa

TRIBUNNEWS.COM - Cak Lontong mengaku tidak ingin menjadi viral layaknya artis atau komedian pada umumnya.

Sebaliknya, Cak Lontong tetap mempertahankan karakternya yang santai dan sederhana.

Dikutip dari YouTube Melaney Ricardo Selasa (22/11/2022), Melaney Ricardo mencari tahu alasan Cak Lontong melakukan hal tersebut.

"Kenapa Cak Lontong selalu dengan karakter warnanya Cak Lontong dari awal keluar?"

"Orang kan sekarang makin update, banyak yang viral segala macem," tutur Melaney Ricardo.

Melaney Ricardo mengatakan beberapa komedian akan update informasi terbaru.

Baca juga: Disebut sebagai MC dengan Bayaran Termahal, Cak Lontong: Relatif, Menurut Aku Wajar

Namun, hal tersebut tak terlihat dalam diri Cak Lontong yang terkesan sangat santai.

"Ada beberapa komedian yang selalu pengen up to date, nggak papa, beda-beda kan strategi setiap komedian."

"Tapi ada perasaan nggak kalau nggak up to date, nanti ibaratnya job-nya juga berkurang."

"Kayaknya sampean orangnya santai banget gitu," imbuh Melaney.

Namun, Cak Lontong mengatakan dirinya juga update informasi dalam konteks komedi yang dibawakannya.

"Up to date itu pasti harus, tapi kalau dalam konteks aku melihat pekerjaanku ini up to date-nya itu sebenernya dalam konteks materi, dalam konteks isi."

"Karena aku bisa menyesuaikan jokes-ku dengan hal yang up to date walaupun segmennya di company, di kementerian," ucapnya.

Terkait sifatnya yang santai tersebut, Cak Lontong mengaku hal itu bersifat relatif.