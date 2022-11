DK iKON Kepergok Beri Komentar dengan Emoji Hati di IG Live Lyodra Ginting hingga Follow Instagram

TRIBUNNEWS.COM - Kim Donghyuk atau DK iKON kepergok memberikan komentar saat Lyodra Ginting melakukan siaran langsung di Instagram akun @lyodraofficial.

Belum lama ini, awalnya DK iKON meninggalkan komentar dengan menyapa "Hi".

DK iKON juga memberikan emoji mata bentuk hati dalam siaran langsung tersebut.

Kemudian, DK iKON bertanya "How are you?"

Tak sampai di situ, DK iKON kembali memberikan komentarnya.

"I love 'Sang Dewi'," tulis DK iKON dengan Instagram miliknya, @_dong_ii, dikutip dari cewekbanget.grid.id.

Diketahui, DK iKON merupakan fanboy Lyodra Ginting.

Beberapa waktu lalu, DK pernah menjadi juri dalam program Indonesian Next Big Star.

Lyodra Ginting pun pernah menjadi bintang tamu di acara tersebut.

Lyodra Ginting membawakan lagu 'Sang Dewi' dan sempat sedikit duet dengan DK.

Hingga akhirnya, DK mengikuti Instagram Lyodra.

Bahkan, ia sampai mengunggah video Lyodra saat bernyanyi 'Sang Dewi' di Instagram miliknya.

Kemudian, DK juga sempat mengunggah potret Lyodra yang menyanyi dalam Instagram Story.

"I love this song Sang Dewi," tulis DK dengan emoji hati.