Lirik dan Terjemahan Lagu Here With Me - D4vd, Viral di TikTok: Aku Punya Senyum di Wajahku

Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Here With Me yang dinyanyikan oleh D4vd.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Here With Me yang dinyanyikan oleh D4vd.

Lagu Here With Me rilis pada 17 Juli 2022.

D4vd merupakan seorang penyanyi asal Amerika Serikat yang mengadopsi musik pop dalam karyanya.

Baru-baru ini lagu Here With Me tengah viral di TikTok.

Lantaran banyaknya pengguna TikTok yang menggunakan lagu Here With Me sebagai backsound konten.

Dalam lirik lagu Here With Me ini memilki makna mendalam.

Seseorang yang memiliki keinginan untuk menghabiskan hidupnya dengan sosok yang dicintai.

Inilah lirik lagu Here With Me yang dipopulerkan oleh D4vd:

Saksikan matahari terbit di sepanjang pantai

Watch the sunrise along the coast

Karena kita berdua semakin tua

As we're both getting old

Saya tidak bisa menggambarkan apa yang saya rasakan

I can't describe what I'm feeling

Dan yang aku tahu adalah kita akan pulang

And all I know is we're going home

Jadi tolong jangan biarkan aku pergi, oh

So please don't let me go, oh

Jangan biarkan aku pergi, oh-oh-oh

Don't let me go, oh-oh-oh