Lirik Lagu Karma - Taylor Swift Lengkap dengan Terjemahannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik dan terjemahan lagu Karma yang dipopulerkan Taylor Swift.

Lagu Karma - Taylor Swift telah rilis pada 21 Oktober 2022.

Diketahui, lagu Taylor Swift berjudul Karma termasuk dalam album bertajuk Midnights.

Sesuai dengan judulnya, lirik lagu Karma - Taylor Swift menceritakan seseorang akan mendapat balasan sesuai perilakunya.

Berkarier sejak 2006, Taylor Swift telah memiliki 10 album, dimana album ke-10 adalah Midnight.

Simak lirik lagu Karma - Taylor Swift berikut ini, lengkap dengan terjemahan:

Baca juga: Lirik Lagu Night Before Christmas - Sam Smith, Lengkap dengan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia

Lirik lagu Karma - Taylor Swift dan terjemahannya

You're talking shit

Kau berbicara omong kosong

For the hell of it

Untuk bersenang-senang

Addicted to betrayal but you're relevant

Kecanduan pada pengkhianatan tapi kau relevan

You're terrified to look down

Kau takut untuk melihat ke bawah

'Cause if you dare

Sebab jika kau berani

You'll see the glare

Kau akan melihat tatapan

Of everyone you burned just to get there

Dari orang-orang yang kau bakar hanya untuk mencapai puncak

It's coming back around

Itu kembali lagi

And I keep my side of the street clean

Dan aku mempertahankan jalanku bersih

You wouldn't know what I mean

Kau tidak akan tahu apa yang kumaksud

'Cause karma is my boyfriend

Karena karma adalah pacarku

Baca juga: Lirik Lagu dan Chord Gitar Akulah Bidadari Surgamu - Siti Nurhaliza, Viral di TikTok

Karma is a God

Karma adalah dewa

Karma is the breeze in my hair on the weekend

Karma adalah angin sepoi-sepoi di rambutku di akhir pekan

Karma's a relaxing thought

Karma adalah pikiran yang menenangkan

Aren't you envious that for you it's not?

Tidakkah kau iri karena bagimu karma tidak terasa demikian?

Sweet like honey

Manis seperti madu

Karma is a cat

Karma adalah kucing

Purring in my lap 'cause it loves me

Yang mendengkur di pangkuanku karena dia mencintaiku

Flexing like a goddamn acrobat

Lentur seperti akrobat yang keren

Me and karma vibe like that

Aku dan karma bergetar seperti itu

Spiderboy, king of thieves

Manusia laba-laba, raja dari pencuri

Weave your little webs of opacity

Menenun jaringmu dalam kegelapan

My pennies made your crown

Uangku membuatkanmu mahkota

Trick me once

Menipuku sekali

Trick me twice

Menipuku dua kali

Don't you know that cash ain't the only price?

Tidakkah kamu tahu kalau uang bukan satu-satunya harga?

It's coming back around

Itu kembali lagi

And I keep my side of the street clean

Dan aku mempertahankan jalanku bersih

You wouldn't know what I mean

Kau tidak akan tahu apa yang kumaksud

'Cause karma is my boyfriend

Karena karma adalah pacarku

Karma is a God

Karma adalah dewa

Karma is the breeze in my hair on the weekend

Karma adalah angin sepoi-sepoi di rambutku di akhir pekan

Karma's a relaxing thought

Karma adalah pikiran yang menenangkan

Aren't you envious that for you it's not?

Tidakkah kau iri karena bagimu karma tidak terasa demikian?

Sweet like honey

Manis seperti madu

Karma is a cat

Karma adalah kucing

Purring in my lap 'cause it loves me

Yang mendengkur di pangkuanku karena dia mencintaiku

Flexing like a goddamn acrobat

Lentur seperti akrobat yang keren

Me and karma vibe like that

Aku dan karma bergetar seperti itu

Ask me what I learned from all those years

Tanya aku apa yang kupelajari dari semua tahun itu

Ask me what I earned from all those tears

Tanya aku apa yang kudapat dari semua air mata itu

Ask me why so many fade but I'm still here

Tanya aku kenapa banyak sekali yang pudar tapi aku masih di sini

'Cause karma is the thunder

Karena karma adalah guntur

Rattling your ground

Mengguncang tanahmu

Karma's on your scent like a bounty hunter

Karma seperti bau seorang pemburu

Karma's gonna track you down

Karma akan melacakmu

Step by step from town to town

Langkah demi langkah dari kota ke kota

Sweet like justice

Manis seperti keadilan

Karma is a queen

Karma adalah ratu

Karma takes all my friends to the summit

Karma membawa semua temanku ke puncak

Karma is the guy on the screen coming straight home to me

Karma adalah laki-laki di layar yang langsung pulang padaku

'Cause karma is my boyfriend

Karena karma adalah pacarku

Karma is a God

Karma adalah dewa

Karma is the breeze in my hair on the weekend

Karma adalah angin sepoi-sepoi di rambutku di akhir pekan

Karma's a relaxing thought

Karma adalah pikiran yang menenangkan

Aren't you envious that for you it's not?

Tidakkah kau iri karena bagimu karma tidak terasa demikian?

Sweet like honey

Manis seperti madu

Karma is a cat

Karma adalah kucing

Purring in my lap 'cause it loves me

Yang mendengkur di pangkuanku karena dia mencintaiku

Flexing like a goddamn acrobat

Lentur seperti akrobat yang keren

Me and karma vibe like that

Aku dan karma bergetar seperti itu

'Cause karma is my boyfriend

Karena karma adalah pacarku

Karma is a God

Karma adalah dewa

Karma's a relaxing thought

Karma adalah pikiran yang menenangkan

(Tribunnews.com/Tartila Safira)