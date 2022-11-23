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Lirik Lagu Night Before Christmas - Sam Smith, Lengkap dengan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia
Lagu baru Night Before Christmas ini dinyanyikan oleh Sam Smith, baru dirilis pada hari ini, 23 November 2022, simak lirik dan terjemahannya.
Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Salma Fenty
TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Night Before Christmas, lengkap dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
Lagu Night Before Christmas dinyanyikan oleh Sam Smith.
Sam Smith merilis video lirik Night Before Chrismas ini pada hari ini, 23 November 2022.
Lagu Night Before Chrismas ini mendeskripsikan tentang suasana sebelum Natal.
Lagu bertemakan Natal ini masuk dalam daftar lagu terbaru.
Baru dirilis hari ini, videonya kini telah ditonton oleh 22,9 ribu penonton di YouTube.
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Lirik Lagu Night Before Christmas - Sam Smith:
The treetops are leaning, they're covered in snow
The fire is burning and you're nearly home
The bars are all empty, I can't hear a soul
With everything closed now, there's nowhere to go
Come rest your weary head on my chest
The year is behind us, we're still at our best
The magic of Christmas is what's coming next